Al meer dan 1 miljard iDEAL betalingen in 2021

iDeal is zonder enige twijfel een van de populairste online, en mobiele, betaalsystemen. Het afgelopen weekend werd de 1 miljardste iDEAL betaling van dit jaar afgehandeld. Sinds de oprichting van het betaalsysteem, in 2005, zijn er binnen één kalenderjaar nog nooit zoveel iDEAL betalingen gedaan. En we hebben natuurlijk nog een maand te gaan.

Vijf jaar na de 1 miljardste betaling

Het gebruik van iDEAL is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Op zich niet zo gek aangezien we de afgelopen jaren ook steeds meer online zijn gaan shoppen en betalen. Het eerste jaar van de corona pandemie, toen winkels ren restaurants wekenlang gesloten waren, heeft die groei alleen nog maar verder doen versnellen.

Hoe snel het gegaan is blijkt ook wel uit de groei van het aantal iDEAL betalingen in de afgelopen vijf jaar. In 2016, elf jaar na de start, boekte iDEAL haar 1 miljardste betaling, in totaal dus. Twee jaar later, eind 2018, werd de 2 miljardste betaling genoteerd. En dan nu, in 2021, dus meer dan 1 miljard betalingen binnen één kalenderjaar. De totaalteller is inmiddels hard op weg naar de 5 miljard. Currence iDEAL verwacht die mijlpaal begin 2022 te behalen.