​iBood is volgens het publiek de Website van het Jaar 2022

De koopjeswebsite iBood is gekroond tot Website van het Jaar 2022. Het is een belangrijke prijs omdat in deze verkiezing het publiek stemt in plaats van een vakjury. Daarnaast zijn er in verschillende categorieën nog meer winnaars gekozen.

Publieksprijzen en juryprijzen

Er stemden bijna 500.000 mensen op hun favoriete website: er waren 39 categorieën, dus dat was een hele kluif. De websites werden beoordeeld op vier verschillende facetten: inhoud, ontwerp, navigatie en aanbevelingsintentie. Er werden op basis daarvan twee winnaars per categorie gekozen: eentje die gewoon echt de meeste stemmen had en eentje die op die facetten het hoogste scoorde.

Naast websites worden ook apps beoordeeld, maar dit zijn wel apps die aan een website zijn gelieerd. Daarnaast zijn er nu ook Website van het Jaar Juryprijzen, waarin niet het publiek maar een vakjury het voor het zeggen heeft. Hier komen drie prijzen uit voort: Beste in User Experience, Beste in visueel ontwerp en Beste in technische prestatie. Hierin wonnen erg verrassende websites. De beste UX ging naar het Mauritshuis, de beste in visueel ontwerp naar Format Furniture en beste in technische prestatie naar de kinderwebsite die stiekem ook heel leerzaam is voor volwassenen: Willem Wever.