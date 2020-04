NPO Zappelin komt met oplossing voor kinderen zonder laptop of tablet

Inmiddels groeit de creativiteit in geheel Nederland als het gaat om onderwijs. Scholen, ouders, overheden en onderwijsinstanties werken aan oplossingen. Wat iedereen duidelijk deelt is de zorg en aandacht en de zorgen voor het onderwijs. De context is wel dat alles vrijwel online gebeurd. En daar is wel een issue want we beseffen ons te weinig dat er in Nederland nog steeds heel veel kinderen zijn die geen laptop of tablet hebben, laat staan online kunnen.

Schooltv en NPO Zeppelin

Speciaal voor die groep van kinderen start SchoolTV in samenwerking met NPO Zapp/Zappelin vanaf maandag 6 april educatieve programma’s beschikbaar via de tv-zender NPO Zappelin extra. Zo kunnen basisschoolkinderen elke doordeweekse dag Schooltv kijken, zonder dat zij een laptop, tablet of internetverbinding nodig hebben.

Bij scholen in Nederland groeit de zorg over de niveauverschillen tussen kinderen. Ouders kunnen om verschillende redenen niet altijd helpen bij het thuis leren. Ook beschikt niet elk gezin over voldoende mogelijkheden om het volledige lespakket online te kunnen volgen. Daarnaast is het een aantal scholen nog niet gelukt om passend onderwijs op afstand te bieden.



De doordeweekse programmering van Schooltv is als volgt:



09.00 tot 09.30 uur: groep 1 en 2

09.30 tot 10.00 uur: groep 3 en 4

10.00 tot 11.00 uur: groep 5 en 6

11.00 tot 12.00 uur: groep 7 en 8

‘Letterjungle’ en rekenen met ‘Moffel en Piertje’

Per tijdslot is er een selectie gemaakt van lesvideo’s die veel gebruikt worden in het onderwijs voor die groepen. Kinderen uit de onderbouw leren onder andere de letters met ‘Letterjungle’, rekenen met ‘Moffel en Piertje’ en kunnen meezingen met de liedjes uit Sesamstraat. Voor de bovenbouw zijn er onder andere video’s uit ’13 in de oorlog’ en ‘Willem Wever’, maar ook landenvideo’s bij wereldoriëntatie. Het zijn video’s die de leerkracht normaal in zijn of haar les gebruikt.



Het themakanaal NPO Zappelin extra is in het basispakket te zien bij Ziggo op kanaal 311, KPN op kanaal 58 en T-mobile op kanaal 195. NPO Zappelin extra is ook online te bekijken op NPO Start