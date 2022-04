​Hoe de startpagina toe is aan een comeback

Veel browsers zijn zo ingesteld dat ze starten op de Google zoekmachine of op het laatste nieuws. Je kunt het een startpagina noemen, maar het is toch niet helemaal hetzelfde. Startpagina’s zijn plekken waar je allerlei linkjes naar andere sites kunt vinden, maar waar vooral orde wordt geschapen in de chaos. Weet jij immers waar je moet beginnen als je bijvoorbeeld websites zoekt over aanhangers?



Voor iedereen die niet het hele internet uit zijn hoofd kent en juist op zoek is naar lokale websites is er wel een startpagina die handig kan zijn. Kadaza is een zoekmachine en startpagina in één, waardoor je het gemak van het bekende zoekvak bij de hand hebt, maar ook een handig visueel overzicht van de meest populaire websites in Nederland, overzichtelijk georganiseerd per onderwerp, zoals sport, nieuws en social media.

Grote Nederlandse sites

Zo zie je meteen welke grote sites er binnen Nederland over een bepaald onderwerp bestaan. Dat is dan ook hoe je ‘lokale websites’ moet opvatten: dat is niet lokaal op het gebied van jouw woonplaats, maar lokaal op het gebied van jouw land. Het is een handig startpunt om je te helpen om iets te vinden waar je totaal niet in thuis bent. Maar dat is niet het enige wat slim is aan het gebruik van een startpagina.

Startpagina’s weten namelijk ook vaak te inspireren. Immers zijn we na al die jaren het internet allemaal redelijk hetzelfde gaan gebruiken: we zijn allemaal aan het zoeken op Google, hebben standaard onze mail aan staan en zelfs qua webwinkels geldt voor veel mensen dat ze een stuk of 5 vaste adresjes hebben. Een startpagina kan je helpen om weer even uit die eentonigheid te stappen en iets nieuws te ontdekken.

Echter zijn er ook startpagina’s geweest die het allemaal een beetje te chaotisch aanpakten. Dan waren er wel lijstjes te vinden met opsommingen van websites over een bepaald onderwerp, maar dan stonden er zoveel banners en verschillende kleuren en lettertypes, dat je niet meer wist waar je het moest zoeken, laat staan waar je veilig en wel kon klikken. Bij Kadaza is de missie om de meest overzichtelijke en gebruiksvriendelijke startpagina van Nederland te zijn, dus het zal niet snel vol komen te staan met gekkigheden. Je ziet het al bij de eerste pagina: Kadaza gaat voor duidelijk en overzichtelijk.

Startpagina

Zoek je bijvoorbeeld naar pagina’s over ‘financiële zaken’, dan kom je al meteen bij een grid uit met daarin 32 iconen van, wel, Nederlandse iconen op dat gebied. Soms is er voor extra duiding met grijs nog een klein vignet toegevoegd, om te laten zien dat je daar met een vergelijkingssite te maken hebt of om aan te geven dat een bepaalde site erg ‘handig’ is. Allemaal manieren om je een klein beetje sturing te geven, zonder overweldigend te zijn.

In een wereld waarin we qua internetbeleving wat zijn ingedut en vooral op social media innovatie en nieuwe ervaringen zoeken, zou het helemaal geen slecht idee zijn om de startpagina een goede comeback te laten maken. Wie weet welke toffe nieuwe sites je op die manier ontdekt? De websites die op Kadaza staan zijn allemaal met de hand geselecteerd en aan het platform toegevoegd om jou goed op weg te helpen. Je kunt zelfs een persoonlijke startpagina maken met allerlei websites die je hebt (heruit)gevonden en die je graag vaker zou willen bezoeken.

Dat scheelt weer een heleboel lijstjes maken en dus ook een heleboel tijd, tijd die je kunt spenderen op nieuwe websites die je via je eigen startpagina ontdekt.

[Fotocredits - alphaspirit © Adobe Stock]