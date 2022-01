Het beste vaste breedbandnetwerk is niet helemaal van ‘glas’

Umlaut, het van oorsprong Duitse onderzoeksbureau, heeft een nieuwe editie van haar jaarlijkse rapport over de status van de Nederlandse vaste breedband netwerken gepubliceerd. Op basis van metingen die over een periode van bijna een half jaar bijgehouden zijn, heeft Umlaut de vier aanbieders van vaste breedband netwerken beoordeeld. Daaruit blijkt dat kabelprovider Ziggo weliswaar het beste vaste netwerk heeft, maar dat concurrenten KPN en T-Mobile daar vlak achter zitten. De verschillen zijn dus minder groot dan bij de mobiele netwerken. Alleen Tele2 blijft duidelijk wat achter. Formeel staat Ziggo natuurlijk nog altijd te boek als een kabelprovider, maar inmiddels is meer dan 95 procent van dat netwerk ook al volledig verglaasd.

Een ruime ‘9’ voor Ziggo, KPN én T-Mobile

Voor de algemene beoordeling van de kwaliteit van de vier vaste netwerkproviders is gekeken naar hoe zij scoren op actieve en passieve download en upload snelheden en latency. De zwaarstwegende criteria zijn de actieve downloadsnelheid (40%), latency (25%) en de passieve downloadsnelheid (25%). Die verschillende scores worden bij elkaar opgeteld. Van de maximale 1000 punten die Umlaut kan toekennen, scoort het vaste breedband netwerk van Ziggo er 947. KPN volgt op de voet met een score van 933 en T-Mobile komt met een score van 910 punten, omgerekend naar een traditioneel rapportcijfer, ook nog ruim boven een ‘9’ uit. Zoals gezegd, Tele2 is de vreemde eend in de bijt met een score van 750 punten. Ruim voldoende, maar vergeleken bij de concurrentie valt het natuurlijk tegen.

De scores worden bepaald aan de hand van netwerkmetingen die tussen medio juli en eind december verzameld zijn. In totaal zijn in die periode meer dan 3 miljoen metingen uitgevoerd, verdeeld over net iets meer dan 53.000 vaste internetverbindingen. Je mag dus wel stellen dat de resultaten een representatieve weergave zijn van de kwaliteit van de vaste breedbandnetwerken