Het bestaat: Microsoft Excel wordt eindelijk makkelijker

Het is één van de beste, maar ook één van de meest gehate tools voor de computer: Excel. Sommige mensen vinden het heerlijk om spreadsheets zo groot mogelijk te maken en ze helemaal vol te proppen met data. Anderen hebben al moeite om de knop te vinden waarmee je de waarden uit twee cellen bij elkaar optelt. Gelukkig heeft Microsoft iets gemaakt waardoor Excel iets beter te verteren is.

MS Office op het web

Hoewel Microsoft tijdens de opkomst van het internet nogal anti-online was, zijn de Office-tools inmiddels al jaren online te gebruiken. Er zijn zowel browserversies als mogelijkheden om in de cloud op te slaan vanuit de app zelf. Het maakt niet uit wat je gebruikt: Word, Excel, Powerpoint: allemaal werken ze in de cloud. Excel is ook een browserprogramma geworden en precies die variant heeft nu nieuwe mogelijkheden om het makkelijker te gebruiken.

Microsoft gaat je helpen om beter te weten welke formules er nodig zijn, door je suggesties te doen. Hij helpt je daarmee iets sneller tot de juiste conclusie te komen van wat te doen met al je cijfers. Tegelijkertijd komt het ook met voorbeelden, zodat je kunt inschatten of dat inderdaad een goede keuze is qua formule. Iets meer automatisering, zonder dat het ingewikkeld wordt zoals vroeger met de macro’s. Wil je bijvoorbeeld een hele boodschappenlijst en daaronder staan ‘totaal’, dan begrijpt het programma dat je waarschijnlijk wil dat al die boodschappen worden opgeteld en er naast ‘totaal’ in het vakje komt te staan wat die optelsom dan is.