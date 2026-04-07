AI Edge

‘AI Edge’ is de term die Google gebruikt voor AI-ervaringen die op apparaten in plaats van in de cloud beschikbaar zijn. Eerder kwam bijvoorbeeld Google AI Edge Gallery uit voor iOS en Android, waaruit gebruikers diverse AI-modellen kunnen kiezen en vervolgens op hun smartphone downloaden. Nieuw is dus Google AI Edge Eloquent, al lijkt deze voor nu nog niet in Nederland beschikbaar te zijn.

Wanneer mensen de app downloaden en beginnen met praten, dicteert de app in real-time de dingen die je zegt. Druk je vervolgens op de stopknop, dan wordt de tekst automatisch aangescherpt waar nodig.

De app gebruikt dus kunstmatige intelligentie om de tekst te verbeteren. Zo woorden onnodige woordjes of geluiden die je tijdens het praten maakt – bijvoorbeeld een ‘uuuh’ tijdens het nadenken – netjes weg gefilterd.

De uiteindelijke tekst kan vervolgens gemakkelijk gekopieerd worden zodat je het elders kan plaatsen. Ook kun je opsommingen maken en de app de tekst automatisch korter, langer of formeler maken. Verder zie je ook diverse statistieken, bijvoorbeeld om hoeveel woorden het gaat of hoeveel woorden je per minuut uitspreekt.

Verder is er ook een geschiedenis-tabje waar je netjes al je eerdere gedicteerde teksten kunt terugvinden en indien gewenst kunt kopiëren of verwijderen. Daarnaast kun je ook vaak gebruikte woorden aan een in-app woordenboek toevoegen. Men kan zelfs inloggen op een Google Account om zo vaak gebruikte woorden uit e-mails via je Gmail-account te plukken.

Interessant genoeg kan Google AI Edge Eloquent volledig offline gebruikt worden, en is er ook geen abonnement nodig om gebruik te maken van de app. Google belooft daarbij dat er geen limiet is aan hoe vaak je de app kunt gebruiken.

Alleen in het English

Voor nu is de app alleen in het Engels beschikbaar – Nederlands dicteren kan dus nog niet – en nog niet in de Europese landen vanwege de strengere Europese controles bij het uitbrengen van apps. Een Nederlandse release konden we op moment van schrijven dan ook nog niet vinden, al is het waarschijnlijk dat die er uiteindelijk wel komt.