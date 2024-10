Google Flights laat je straks goedkopere vluchten vinden

Vliegen is geen goedkope hobby en dat is maar goed ook: we kunnen het immers beter zo min mogelijk doen als het om het milieu gaat. Ga je wel vliegen en wil je dat het liefst zo goedkoop mogelijk doen, dan kun je daarvoor uitwijken naar Google Flights. Zeker nu, want het is makkelijker om te zien wat de goedkoopste vlucht is.

Het mysterieuze wonder der vliegtuigstoelen

Het is waarschijnlijk nog geheimzinniger dan het gemiddelde algoritme van een social medium: de manier waarop prijzen voor vliegtuigstoelen worden bepaald. Je kunt zo met een ticket van 30 euro naast iemand zitten die er 200 euro aan besteedde. Sommige mensen zeggen dat je het beste 6 maanden van tevoren kunt boeken, anderen zeggen 6 weken. Sommigen stellen dat je regelmatig je cookies moet verwijderen bij het zoeken naar een ticket, anderen zweren bij het boeken op dinsdagen.

Is er een soort ideaal moment om een vlucht zo goedkoop mogelijk te boeken? Dat is mede door al die systemen een moeilijke vraag om te beantwoorden. Wel wil Google je nu in ieder geval beter helpen om die goedkoopste vlucht te vinden voor je vakantie, of misschien je zakenreis. Google Flights is altijd al een veelgebruikt platform om de goedkoopste vluchten te vinden, want het vergelijkt net als Skyscanner de vluchtprijzen. Maar wat je misschien niet wist, dat is dat je in de zoekresultaten zeker niet altijd de goedkoopste vluchten ziet staan. Er wordt namelijk ook gekeken naar de hoeveelheid overstappen en de reistijd.