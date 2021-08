Fox on the run? Gebruik Firefox blijft dalen

Het is weliswaar normaal dat we in de zomermaanden minder over het internet browsen dan buiten de vakantieperiodes, maar kijkend naar de trend van het afgelopen anderhalf jaar dan lijkt de daling bij Firefox niet meer te stoppen. Het nieuwe, minder rommelige, design heeft die trend vooralsnog ook nog niet kunnen keren.

De teloorgang van Firefox wordt pijnlijk duidelijk als je kijkt naar het Firefox Public Data Report dashboard van Mozilla. Waar begin 2019 maandelijks nog bijna 250 miljoen via Firefox het web afstruinden zijn dat er nu, medio 2021, nog amper 197 miljoen. Het gebruik van Firefox daalde in de laatste week van juli voor het eerst in heel wat jaren onder de 200 miljoen. Een daling van ruim 20 procent in anderhalf jaar tijd.

Ooit riepen we dat een andere webbrowser dan Netscape niet nodig zou zijn. Inmiddels, ruim 20 jaar later, kent bijna niemand nog de browser van het eerste uur. Een paar jaar geleden was Firefox nog de meest populaire browser, maar dat is ook al verleden tijd. De browsermarkt wordt al lang gedomineerd door Google Chrome. Zelfs de ‘eigen’ browsers van Microsoft (Explorer en daarna Edge) en Apple (Safari) worden in verhouding nauwelijks nog gebruikt.

Dagelijks gebruik stijgt

Opvallend is wel dat de gebruikers die wel nog steeds met Firefox browsen per dag gemiddeld meer tijd in de browser doorbrengen. In januari van 2020 was dat nog gemiddeld 4,84 uur. Inmiddels ligt het gemiddelde dagelijkse gebruik op 5,23 uur.

Die stijging is voor het grootste deel te danken aan de coronapandemie en de lockdown die de wereld tussen maart en juni 2020 in de greep hield. Tijdens de eerste lockdown steeg het gemiddelde dagelijkse gebruik van ca. 4,9 naar ruim 5,5 uur. In de zomer van 2020, na de eerste lockdown, daalde dat gebruik weer naar zo’n 5,2 uur per dag en op dat niveau is het daarna blijven ‘hangen’.

Engels en ad-blockers populair

Het zal verder niemand verbazen dat Engels nog altijd de meest gebruikte taalinstelling in Firefox is. Ruim 35 procent van alle gebruikers browst in het Engels, gevolgd door Duits (11%), Frans (6,5%), Russisch en Spaans (beiden ca. 5%).

In de top tien van meest gebruikte add-ons staat de uBlock Origin ad-blocker op 1. Zo’n 4,3 procent van alle Firefox gebruikers heeft die geïnstalleerd. Adblock Plus en AdBlocker Ultimate staan ook in die top tien, respectievelijk op de 3e (2,4%) en 6e (1,6%) plek. Andere veel gebruikte add-ons zijn de Amazon Assistant (1,2%), de Cisco Webex Extension (2,3%) en Facebook Container (1,6%).