Eunice, een monsterstorm met windkracht in de dubbele cijfers

Nu Dudley is gaan liggen zijn alle ogen gericht op zijn grotere zus Eunice. De monsterlijke storm die vanaf vrijdagmiddag met name het noorden van ons land in haar greep zal houden. #CodeOranje is al sinds gisteren trending op de verschillende sociale kanalen en dat zal de komende uren nog wel zo blijven. Intussen waarschuwen alle bekende weermannen en -vrouwen ook al voor apocalyptische omstandigheden die we vanaf een uur of twee mogen verwachten.

Windkracht 10 met uitschieters naar 11 en mogelijk 12

Een storm met windkracht 10 komt zelden voor in Nederland. Eunice wordt er zo een. Volgens de meest recente windmodellen gaat het met name op de Wadden, het IJsselmeer en de Kop van Noord Holland flink spoken. Daar wordt windkracht 10 en 11 voorspeld, met windsnelheden tot 150 km/u. Maar ook in Zeeland en de rest van de kustlijn wordt het niet veel beter, met windkracht 9 tot 10. Het advies is dan ook: blijf binnen en ga alleen de weg op als dat écht noodzakelijk is.

De NS en Prorail hebben gisteren al besloten dat er de hele dag minder treinen zullen rijden en dat de diensregeling vanaf 14 uur helemaal stilgelegd wordt. Moet je dus met het openbaar vervoer ergens heen vandaag, hou daar dan rekening mee.