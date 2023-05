Ed Sheeran breekt zijn hart met je op Apple Music Live

Ed Sheeran heeft vorige week zijn nieuwe album Subtract uitgebracht en dat is niet wat je misschien van hem verwachtte. Het is een album waarin hij diep in zijn emoties gaat: een fenomenale plaat, waar we geen genoeg van kunnen krijgen. Dat hoeft ook niet gelukkig, want naast de documentairereeks op Disney+ kun je op Apple Music Live een exclusief optreden van de Britse zanger zien. Heb je Apple Music of Apple TV+, dan kun je het bekijken.

Ed Sheeran - Subtract De opnames voor Apple zijn een intieme uitvoering van het album -uiteraard helemaal live- in het Apollo in Londen. Het album, dat eigenlijk ‘-’ heet, maar wordt uitgesproken als Subtract (als in: wiskundig aftrekken), wordt ten gehore gebracht met een 12-koppen tellende band, waaronder The National-artiest Aaron Dessner. Kijk ook zeker de video’s in dit artikel, waarin Ed samen met Matt Wilkinson van Apple Music 1 en radio-DJ Zane Lowe dieper duikt in de muziek.

Meest gestreamd Ed Sheeran is een van de meest populaire artiesten op de wereld, maar dus ook op de streamingdienst Apple Music. Zijn muziek werd wereldwijd al 9,5 miljard keer afgespeeld en 240 miljoen keer ge-Shazam-t. Vooral Shape of You uit 2017 is een hit: het is zelfs het meest gestreamde nummer op Apple Music, ooit. Hoeveel plays die heeft? 930 miljoen (!).

Apple Music Live Ed Sheeran is de eerste artiest van het tweede seizoen Apple Music Live. Wie er nog meer komen, dat is onbekend, maar het zijn ongetwijfeld grote artiesten. Harry Styles, Billie Eilish, Mary J. Blige en Wizkid gingen hem voor. Zelf zegt Sheeran erover: “Het doet me een enorm plezier dat ik mijn album Subtract met jullie kan delen. Ik was die dag echt zenuwachtig, want het was de eerste keer dat ik de nummers van mijn nieuwe album liet horen. De show werd ondersteund door Aaron en zijn fantastische band en het was een eer om met hen samen te spelen. Het was een emotionele avond, maar ik ben blij dat we deze zo mooi hebben kunnen vastleggen.”

Tissues benodigd Houd wel tissues bij de hand, want dit album is er eentje die recht je hart binnenkomt, zich erin nestelt en het als het even kan ook nog in duizend stukjes breekt, maar dat alles op een heel mooie manier. Vooral het nummer End of Youth is een favoriet op onze redactie. Geniet van het luisteren!