Eatly check je voor je dagelijkse portie foodnieuws

Het is de eerste maand van een nieuw decennium, een mooi moment om jullie officieel kennis te laten maken met de nieuwe telg in de DC-familie: Eatly. Ons platform waar je volledig op de hoogte blijft van de food- & drinkswereld.

Misschien is het je hier op DutchCowboys of op Travelvalley al eens een artikel van Eatly opgevallen. Dat klopt, want sinds afgelopen zomer hebben we DC-redacteur Wes de sleutels van het fort gegeven. Hij is als hoofdredacteur als eerste begonnen met het onder handen nemen van de content op Eatly. Inmiddels krijg je er je dagelijkse dosis foodnieuws en meer.

Geen geheimen

De afgelopen maanden las je op Eatly onder andere als eerste: dat je voor Sinterklaas een 'letter van Croquet' kon kopen, dat er een appel op de markt is die één jaar houdbaar is, hoe de nieuwe Borrelbox van HelloFresh smaakt, hoe je gratis een ontbijtje scoorde via Instagram, dat de grootste privécollectie whisky wordt geveild en dat bier en hardlopen een topcombi is. Maar ook dat er echt lekkere koolhydraatarme airfryer friet bestaat, wat de start-up Mealhero precies is, welke foodseries je op Netflix moet kijken, welk geintje Burger King uitgehaald heeft met de Big Mac en welke herfstbockjes de moeite waard zijn. Dat en nog veel meer is de afgelopen maanden de revue gepasseerd op Eatly.