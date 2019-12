Focus op foodbeleving, omzet Jumbo groeit met ruim € 1 miljard

Dankzij de investeringen zet ook de online groei van Jumbo door. Het aandeel online omzet van Jumbo is dit jaar ruim 4%. Jumbo gaat in 2020 het nieuwe klantenprogramma Jumbo Extra’s breed introduceren. Dit programma heeft als doel om het aanbod persoonlijk af te stemmen en klanten daarmee nog beter te kunnen bedienen. Ook blijft Jumbo investeren in digitale platformen waarop klanten terecht kunnen voor inspiratie, tips, informatie en adviezen.

Kijkend naar 2020 zullen er steeds meer elementen van de Jumbo Foodmarkt en La Place in de reguliere supermarkten te vinden zijn. Winkelgemak en lekker en gezond eten blijken de belangrijkste ingrediënten voor de succesformule te zijn. Daarnaast wil men 12 tot 15 nieuwe winkels in België openen en zul je mede dankzij de partnership met HEMA meer winkels op stadslocaties gaan tegenkomen. Het plan is zelfs om 17 Jumbo winkels in panden van HEMA te openen. Jumbo en HEMA willen ook op 6 stationslocaties een gezamenlijk winkelconcept ontwikkelen waarbij Jumbo het foodassortiment levert.

Meer winkels

Het winkelbestand van Jumbo is dit jaar met 54 vestigingen uitgebreid naar een totaal van 672 vestigingen. Deze groei komt vooral door de ombouw van de resterende 47 EMTÉ supermarkten (in totaal zijn er 70 EMTÉ winkels omgebouwd) en 4 Agrimarkt winkels naar de Jumbo formule. Daarnaast zijn dit jaar 2 nieuwe vestigingen van Jumbo Foodmarkt en 2 van het gemakswinkelconcept Jumbo City geopend. Ook heeft de supermarktketen in het afgelopen kwartaal al de eerste drie supermarkten in België geopend!

Digitale Jumbo Foodcoach

Jumbo zet nog verder in op de groeiende behoefte aan winkelgemak en lekker en gezond eten. Het begin 2019 geopende Jumbo Food College powered by La Place vervult een spilfunctie in deze ontwikkeling. In dit gezamenlijke kennis- en opleidingscentrum zijn in het eerste jaar al 400 nieuwe recepturen ontwikkeld voor Jumbo en La Place. Het groeiende consumentenbewustzijn ten aanzien van gezonde voeding beantwoordt Jumbo met de digitale Jumbo Foodcoach. Deze toepassing is erop gericht klanten op een gepersonaliseerde wijze te helpen met het maken van bewuste, verantwoorde en lekkere voedingskeuzes. De Jumbo Foodcoach is al enige tijd in gebruik bij de wielerploeg van Team Jumbo-Visma en heeft afgelopen jaar bijgedragen aan een recordaantal van 52 behaalde overwinningen. Eerdaags gaat ook de schaatsploeg van Team Jumbo-Visma van start met de Jumbo Foodcoach. Stap voor stap zal Jumbo deze eigentijdse toepassing ook beschikbaar maken voor bredere klantgroepen.



Omzetdoelstelling van € 10 miljard

“We sluiten wederom een mooi Jumbo jaar af met sterke cijfers,” zegt CEO Frits van Eerd. “Als we deze groei ook in 2020 kunnen vasthouden, dan moeten we in staat zijn om onze omzetdoelstelling van € 10 miljard in 2021 te behalen. Dat is het jaar waarin ons familiebedrijf honderd jaar bestaat. Er liggen geweldige kansen en mogelijkheden op ons te wachten. Op de Belgische markt zijn we goed ontvangen; we zien daar veel ruimte voor uitbreiding. We merken dat op onze thuismarkt foodbeleving een steeds belangrijkere rol speelt. Dat verklaart ook het succes van onze Jumbo Foodmarkt, met een ruim en onderscheidend aanbod van lekker en gezond eten, vers klaargemaakt door onze wereldkoks. Elementen van dit concept, en ook van La Place, passen we steeds vaker toe in onze reguliere winkels en onze Jumbo City stores. Bij het moderniseren van onze winkels houden we daar volop rekening mee.”