Deze 5 geweldige functies kun je nu gebruiken in Google Foto’s

Google Foto’s is een heel handige app. Vroeger was het gewoon een soort plek om je foto’s te dumpen als een soort cloudopslag (en ja, dat is het nog steeds in de basis wel), maar het is nu zoveel meer. Zeker dit jaar heeft Google er van alles aan gedaan om Foto’s aantrekkelijker te maken. Deze 5 dingen zijn al naar de app gekomen en zeker de moeite waard om uit te proberen.

De foto verbeteren Je kunt in de Google Foto’s-app een foto openen en op bewerken tikken. Je ziet dan de optie ‘Verbeteren’ met wat sterretjes erbij. Tik daarop en Google besluit zelf welke verbeteringen de betreffende foto wel kan gebruiken. Vaak is het sowieso een beetje oplichten, zodat de kleuren er wat meer uitspringen.Naast de optie Verbeteren staan trouwens ook al wat andere mogelijke verbeteringen, waarmee je zelf kunt experimenteren. Als je trouwens Google Foto’s in de browser gebruikt, dan zal je ook merken dat wanneer je naar Verbeteren gaat, hij even gaat nadenken en dan met suggesties komt.

De magische gum De magische gum vind je onder Tools en is heel bijzonder: hiermee kun je zomaar dingen uit je foto photoshoppen, zonder dat daar Photoshop aan te pas hoeft te komen. Je omcirkelt gewoon een element in de foto (ik had op mijn foto rechts een arm staan) en Googles AI doet zijn werk om het object op natuurlijke wijze uit de foto te halen.

De portretvervaging Naast de magische gum vind je portretvervaging. Hiermee kun je een foto die scherp is toch nog als een portretfoto met bokeh-effect maken om het onderwerp van je foto extra aandacht te geven. Het hangt een beetje van de foto af die je kiest, maar je ziet dat hij bij mijn schapenfoto de achtergrond helemaal heeft uitgevaagd: eerder was die net zo scherp als het gras naast het schaap. Je kunt zelf trouwens beïnvloeden wat er scherp blijft, daar zit een speciaal bol tooltje voor bij, al lijkt dat in de webversie van Google Foto’s helaas te missen.

De aspect ratio De aspect ratio-opties zijn ook iets aangepast. Je kunt nu in de browser-versie van Google Foto’s die je in één keer op een bepaald formaat wil knippen, daarvoor hoef je nu niet meer zo veel moeite te doen om te bedenken hoe en wat dan. Er staan namelijk al allemaal opties klaar onder het kopje ‘Bijsnijden’. Heel handig, want het scheelt weer heel veel denkwerk. 5:4 is helemaal nieuw en er zijn verschillende losse knoppen om horizontaal en verticaal de foto nog handmatig te kunnen bijsnijden.

Nog meer kleur Onder de optie Filters kun je ervoor kiezen om je foto ‘levendig’ op te slaan. Op die manier komen de kleuren er veel beter uit. Wat een beetje mat, dof of donker is, dat wordt eruit gefilterd en de kleuren worden extra aangezet, voor een enorm levendig resultaat. Wil je nog meer, ga dan ook nog even naar aanpassen, waar je onder andere kunt spelen met HDR, met accenten, schaduwen, enzovoort. Vooral de ‘scherper maken’ functie is heel interessant, maar het hangt net van de foto af welk schuifje het tofste effect geeft: vandaag het advies: lekker experimenteren binnen de Google Foto’s-app én in de browser.

Let op: sommige verbeteringen kun je alleen gebruiken met een Google One-abonnement.