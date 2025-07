Deze 5 AI-snufjes van je smartphone zitten nu ook in fotowebsites

2. Verscherp die oude foto

Je hebt een mooie foto gemaakt, maar wel met een telefoon die geen geweldige camera heeft. Een vage foto is het eindresultaat, maar je wilt toch per se iets met die foto doen, omdat er bijvoorbeeld een speciaal iemand op staat. Met de resolutieverhoger kun je een onscherpe foto scherp maken, waardoor je niet pas van een foto kunt genieten als je op een afstandje staat. Of het nou een heel oude foto is of eentje waarop iemand een klein beetje heeft bewogen: de mogelijkheid om de foto te verscherpen zorgt ervoor dat je hem niet hoeft weg te gooien, maar juist aan de muur kunt hangen.

3. Pas de achtergrond aan

We schreven het net al: ga je eindelijk een romantisch weekend naar Parijs, zie je alleen maar grijze luchten. Door de achtergrond aan te passen kun je zorgen voor iets meer vrolijkheid in je foto: een blauwe lucht ziet er vaak toch net even beter uit. Je kunt ook iets heel geks doen, zoals de foto van je baby zo aanpassen dat je kindje in de ruimte lijkt te vliegen, in plaats van gewoon in de box thuis te zitten. Of je zet je partner vast tussen de hoge gebouwen van New York, om hem te verrassen met een mok die laat weten: we gaan naar New York! Je hoeft er geen Photoshop-skills voor te hebben, dit kan gewoon met de online software.