Een Applicant Tracking System (ATS) leest cv’s en plaatst deze in categorieën, maar wijst kandidaten zelden automatisch af. Om je kansen op een sollicitatiegesprek te vergroten, heb je een overzichtelijke indeling en relevante zoekwoorden nodig. Een menselijke recruiter neemt de uiteindelijke beslissing, dus schrijf je profiel altijd voor mensen en niet voor software.

Sollicitanten besteden vaak uren aan het perfectioneren van hun sollicitatie, om een algoritme te verslaan. Online fora en sociale media staan vol met verhalen over robots die sollicitaties direct in de prullenbak gooien. Dit zorgt voor veel onnodige stress bij werkzoekenden die de arbeidsmarkt betreden.

De realiteit op de huidige arbeidsmarkt is genuanceerder. Software speelt een grote rol bij het moderne wervings- en selectieproces. Volgens de arbeidsmarktprognose van het UWV uit2024, groeit het aantal banen in Nederland tussen 2024 en 2027 met slechts 130.000 . Dit betekent dat de concurrentie voor beschikbare vacatures langzaam toeneemt. Werkgevers ontvangen meer reacties op hun vacatures en gebruiken technologie om dit proces werkbaar te houden.

Toch is de angst voor de onzichtbare robot grotendeels ongegrond. In dit artikel bespreken we hoe deze wervingssystemen echt functioneren in de praktijk. Je leert hoe je jouw documenten effectief verbetert en wat er echt nodig is om die gewilde uitnodiging voor een sollicitatiegesprek te krijgen.

Wat is een applicant tracking system precies?

Een applicant tracking system is wervingssoftware die bedrijven helpt bij het efficiënter maken van het

wervingsproces . Het fungeert als een centrale database voor recruiters en HR-professionals. Vrijwel elk middelgroot tot groot bedrijf maakt tegenwoordig gebruik van een ATS systeem om het overzicht te bewaren.

Wanneer je een sollicitatie indient via een bedrijfswebsite, verzamelt de software jouw gegevens op één centrale plek. Het systeem leest de tekst in je document. Het herkent specifieke categorieën, zoals je contactgegevens, werkervaring, opleiding en vaardigheden. Dit automatische leesproces noemen we parsing.

Recruiters gebruiken het platform vervolgens om profielen te doorzoeken op basis van specifieke criteria. Ze vullen zoekwoorden in die aansluiten bij de eisen van de vacature. Het systeem toont vervolgens de kandidaten die het beste bij deze zoektermen passen. Het is belangrijk om te onthouden dat de software een hulpmiddel is voor de recruiter. Het is geen autonome besluitvormer die op eigen houtje mensen afwijst, tenzij je een verplichte selectievraag verkeerd beantwoordt.

Waarom een ATS-proof cv niet de eindoplossing is

Veel kandidaten geloven dat een ATS-proof cv de absolute garantie is voor een nieuwe baan. Ze vullen hun document met zoveel mogelijk zoekwoorden, in de hoop de allerhoogste score te behalen. Dit is een hardnekkige misvatting die je kansen juist kan verkleinen.

Een ATS-vriendelijk cv zorgt er in de basis alleen voor dat de software je gegevens correct kan lezen en indexeren. Zodra je profiel naar boven komt in de zoekresultaten, leest een menselijke recruiter je document. Als je tekst vol staat met onnatuurlijke zoekwoorden en herhalingen, haakt de menselijke lezer direct af.

Kwaliteit wint altijd van pure kwantiteit. Volgens CVMaker is het klakkeloos herhalen van termen een veelgemaakte fout die je geloofwaardigheid ernstig schaadt. Recruiters zoeken naar een logische context. Ze willen weten hoe je een vaardigheid in de praktijk hebt toegepast, en niet dat je het woord zo vaak mogelijk in je tekst hebt geplakt.

Welke cv-tips helpen bij het optimaliseren van een cvvoor recruiters?

Om op te vallen bij een recruiter, moet je direct je professionele waarde aantonen. Het optimaliseren van een cv draait om het helder presenteren van je geleverde prestaties en je relevante ervaring.

Maak gebruik van de volgende cv-tips om je document inhoudelijk sterker te maken:

Kies voor heldere secties met standaardbenamingen, zoals werkervaring, opleiding, en vaardigheden.

Beschrijf je dagelijkse taken met actiegerichte werkwoorden.

Voeg meetbare resultaten toe om aan te tonen wat je hebt bereikt.

Pas je profieltekst altijd aan op de vacature waarop je reageert.

Een recruiter scant je document vaak binnen tien seconden. Zorg er daarom voor dat de belangrijkste informatie direct opvalt. Gebruik opsommingstekens in plaats van lange, onleesbare paragrafen met tekst.

Werkt een cv template of een cv voorbeeld in je voordeel?

Het gebruik van een cv template kan je aanzienlijk veel tijd besparen. Het geeft je document direct een professionele en verzorgde opmaak. Toch schuilt er een reëel gevaar in te complexe grafische ontwerpen.

Sommige templates gebruiken meerdere kolommen, verborgen tabellen en grafische elementen. Veel systemen lezen documenten strikt van links naar rechts en van boven naar beneden. Een lay-out met twee kolommen kan ervoor zorgen dat de software de tekst uit beide kolommen door elkaar haalt. Dit leidt tot een onleesbaar profiel in de database van de werkgever.

Als leesbaarheid voor software voor jou belangrijker is dan een opvallend creatief ontwerp, kies dan voor een indeling met een kolom. . Wil je inspiratie opdoen voor een goede balans tussen design en technische leesbaarheid? Bekijk dan deze curriculum vitae voorbeelden . Een goed cv voorbeeld helpt je om een overzichtelijk document te maken, zonder het extractieproces van de software in de war te brengen.

Hoe kun je een professioneel cv maken dat iets oplevert?

Een professioneel cv maken komt neer op de perfecte balans vinden tussen mens en machine. Je wilt dat het zoeksysteem je profiel feilloos vindt en dat de menselijke recruiter je vervolgens uitnodigt voor een kennismaking.

Houd bij het cv maken altijd rekening met de bestandsindeling. Sla je document bij voorkeur op als een tekstgebaseerde pdf. Dit behoudt je opmaak op elk apparaat, terwijl de wervingssoftware de onderliggende tekst nog steeds kan uitlezen. Vermijd het gebruik van grafieken om het niveau van je vaardigheden aan te geven. Gekleurde bolletjes of sterren zeggen de software niets en geven de recruiter te weinig context.

Richt je vooral op de inhoudelijke tekst. Zet de specifieke terminologie uit de vacaturetekst op een natuurlijke manier neer. Als het bedrijf expliciet zoekt naar een expert in agile projectmanagement, verwerk dit exacte woord dan in de beschrijving van je eerdere functies. Zo combineer je technische vindbaarheid moeiteloos met een overtuigend persoonlijk verhaal.

Welke volgende stappen kun je zetten voor een succesvolle sollicitatie?

Je weet nu dat het algoritme achter wervingssoftware geen onverslaanbaar obstakel is. Het optimaliseren van je sollicitatie draait vooral om duidelijkheid, eerlijkheid, en relevantie.

Neem je huidige sollicitatiedocument er nog eens bij. Controleer zorgvuldig of de alinea’s logisch zijn ingedeeld en zijn voorzien van standaardtitels. Verwijder onnodige tabellen of sterk afwijkende opmaak. Voeg waar mogelijk drie tot vijf specifieke resultaten toe aan je meest recente werkervaring. Met deze praktische aanpassingen vergroot je de kans dat jouw profiel de juiste menselijke aandacht krijgt. Start vandaag nog met het herschrijven van je tekst en zet een doelgerichte stap naar je volgende baan.

Veelgestelde vragen over software en solliciteren

Leest een modern ATS systeem ook pdf-bestanden?

Ja, de meeste moderne systemen kunnen pdf-bestanden probleemloos lezen. Zorg er wel voor dat het een originele, tekstgebaseerde pdf is en geen ingescande afbeelding van een geprint document. Je kunt dit eenvoudig testen door de tekst in je pdf te selecteren en te kopiëren met je muis.

Worden kandidaten volledig automatisch afgewezen door de software?

Nee, automatische afwijzingen gebeuren in de praktijk vrijwel alleen op basis van vragen die bedoeld zijn om kandidaten in een vroeg stadium van hun sollicitatie uit te sluiten. Voorbeelden hiervan zijn: het ontbreken van een geldige werkvergunning of het niet bezitten van een verplicht rijbewijs. Voor de inhoudelijke beoordeling rangschikt het systeem de kandidaten, waarna een menselijke recruiter de best scorende profielen handmatig bekijkt.

Is een zeer creatief ontwerp nadelig voor mijn baankansen?

Kies een zeer creatief ontwerp alleen als je solliciteert op een grafische of creatievefunctie. Voor de meeste andere zakelijke rollen is een simpel en overzichtelijk ontwerp veel beter. Zeer complexe ontwerpen leiden vaak tot fouten bij het uitlezen van je gegevens, waardoor essentiële werkervaring verloren kan gaan in de database.