Coolblue integreert AI en komt met Chat G-Piet

Dichten met Chat G-Piet

Wie nog een sinterklaasgedichtje moet schrijven en inspiratie wil opdoen, kan op Coolblue.nl een product kiezen voor zichzelf of voor iemand anders en direct een gedichtje laten maken door Chat G-Piet.

Het werkt heel simpel; je vult een paar karaktereigenschappen in over degene voor wie het cadeautje is en slimme assistent Chat G-Piet gaat voor je aan de slag. De tool is beschikbaar tot 5 december. Meer informatie over Chat G-Piet is hier te vinden, of zie je in onderstaande video.