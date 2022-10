Albert Heijn online nu groter dan Coolblue

Al jarenlang zijn Bol.com en Coolblue de grootste online winkels. Tot vandaag. Voor het eerst in vijf jaar is er een nieuwe nummer twee. Albert Heijn heeft Coolblue van die troon gestoten. Bol.com blijft overigens onbetwist de grootste online winkel. Dat is al tien jaar niet anders en gezien het verschil met de rest van de top 3 zal daar ook niet snel verandering in komen.

Albert Heijn passeert Coolblue

De Top 100 van online winkels wordt elk jaar door Twinkle samengesteld. Dat doen ze op basis van de omzet. Vandaag werd de nieuwste lijst onthuld. Bol.com is zoals gezegd al tien jaar met afstand de nummer 1. Dit jaar was de webwinkel goed voor 4,1 miljard euro omzet. Zo’n 2,5 miljard meer dan de nummer 2. Dat is nu dus Albert Heijn, dat met 1,6 miljard de ‘oude’ nummer 2, Coolblue, met zo’n 30 miljoen passeerde.

Dat lukte Albert Heijn vooral dankzij een omzetstijging van meer dan 30 procent, ofwel +375 miljoen, vergeleken met een jaar eerder. Ook bol.com boekte met +800 miljoen een flinke omzetstijging. De Top 10, die je hieronder kunt zien, wordt gecompleteerd door Amazon, Zalando, wehkamp, Jumbo, Picnic, Apple en Ikea.