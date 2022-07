Consumentenorganisaties menen dat Google ons misleidt

Hoewel je als consument zou denken dat Google het beste met je voor heeft door zo hevig te investeren in zijn zoekmachine, maar bijvoorbeeld ook handige tools als Gmail en de Google Kalender gratis aan te bieden, kun je je afvragen of dat allemaal wel zo gratis is. Je betaalt er misschien niet voor met je euro’s, maar wel met iets anders. Zo moet je flink wat privacy opgeven om gebruik te kunnen maken van de tools van Google.

Veel mensen hebben dat ervoor over, maar consumentenorganisaties lijken niet overtuigd dat die mensen goed weten wat Google precies met hun gegevens doet. Het is immers ook wel makkelijk: even snel doorklikken, de voorwaarden niet goed lezen en door. Je merkt dat bijvoorbeeld ook wanneer je een nieuwe telefoon hebt en wil instellen: er komen wel allerlei dingen voorbij waar je ‘ja’ op zegt, maar vaak tik je die door omdat je graag van je nieuwe snufje gebruik wil maken.

Het zou graag zien dat consumenten beter worden informeert en het proces duidelijker wordt. Daarnaast is het niet gecharmeerd van de ‘must’ om bij aankoop van een Android-telefoon een account te moeten aanmaken bij Google. 7 op de 10 telefoons op de wereld gebruikt Android. Zo’n account is onder andere nodig om apps te kunnen downloaden uit de Play Store van Google. Je wordt dus min of meer wel gedwongen om een account aan te maken, terwijl daar privacytechnisch veel haken en ogen aanzitten.

Duidelijke taal

Duidelijke taal van de BEUC, wat natuurlijk goed past bij deze situatie. Het wil immers dat Google juist duidelijke taal en processen gebruikt om gebruikers te informeren. Google is het daar op zijn beurt totaal niet mee eens. Het vindt de gebruikte taal duidelijk, de keuzes helder en het design is makkelijk te begrijpen. Het heeft zelf gezegd: “We streven er juist naar dat de keuzes simpel en duidelijk zijn.”

De maat is echter vol en dat ligt niet alleen bij Google. “Google is een recidivist. Meer dan drie jaar geleden dienden we klachten in tegen de locatiebepalingspraktijken van Google en de verantwoordelijke Ierse commissaris voor gegevensbescherming heeft nog steeds geen beslissing over de zaak genomen. Ondertussen zijn de praktijken van Google in principe niet veranderd. De techgigant voert nog steeds continue tracking en profilering van consumenten uit, wat de toon zet voor de rest van de markt. We hebben snel actie van de autoriteiten nodig, want het is onaanvaardbaar dat een van de grootste spelers de AVG negeert.“

Sowieso ligt Google constant onder vuur. Niet alleen omdat hoge bomen nu eenmaal veel wind vangen en het internet relatief gezien nog steeds vrij nieuw is (en het nu eenmaal heel lang duurt om wetgeving in elkaar te zetten), ook omdat het op veel verschillende gebieden zijn macht lijkt te misbruiken. De EU heeft Google al meerdere malen op de vingers getikt en schroomt niet om hoge boetes uit te delen. Google doet het nu allemaal voorkomen alsof de BEUC en Google hetzelfde doeleinde hebben, maar waarom dan niet in gesprek om het nog beter te maken? Of zou dat toch te veel overkomen als toegeven? Wordt -maar waarschijnlijk pas over een lange tijd- vervolgd.