​Coinbase geeft je rente op je crypto

Steeds meer bedrijven accepteren cryptovaluta en het lijkt steeds normaler te worden dat mensen hierin investeren, al blijkt in Nederland de helft van de eigenaren van cryptovaluta minder dan 500 euro in deze vrij nieuwe valuta te hebben geïnvesteerd. Toch kan het interessant worden, want sommige platforms bieden rente op je crypto.

Coinbase Coinbase heeft aangekondigd dat je vanaf nu rente kunt krijgen op je crypto. Het schrijft: Vandaag introduceren we een nieuwe manier voor de wereldwijde klanten van Coinbase om hun crypto aan het werk te zetten en rendement te behalen. We maken DeFi toegankelijker, waardoor in aanmerking komende klanten in meer dan 70 landen toegang hebben tot de aantrekkelijke opbrengsten van DeFi van hun Dai zonder kosten, vastlopers of configuratieproblemen.” Handig om te weten: Dai is de stablecoin van Coinbase. Je kunt je crypto uitlenen aan een gedecentraliseerd protocol genaamd Compound en daarmee dan rente verdienen. Compound neemt geld van mensen die bereid zijn het te verhuren en leent het uit aan mensen die het willen lenen. Vervolgens betalen zij rente, waar de verhuurder ook wat van terugziet. De bedragen fluctueren enorm. Coinbase: "De tarieven van Compound zijn variabel - in de maand oktober schommelde de APY voor het leveren van DAI bijvoorbeeld tussen 2,83% en 5,39%."

Rente rekenen In principe worden er transactiekosten gerekend, maar die wil Coinbase voor zijn rekening nemen om zo te zorgen dat het systeem populair wordt. Het is even afwachten of het uberhaupt mag: in eerste instantie kwam Coinbase namelijk met Lend, waarmee je ook je crypto kon uitlenen. Vervolgens deed de Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten onderzoek naar deze manier van werken en dreigde vervolgens met een rechtszaak. Coinbase heeft de mogelijkheid snel offline gehaald, maar komt nu dus met iets soortgelijks. Het verschil? Het biedt het niet aan in de Verenigde Staten (en er werd een andere coin gebruikt, namelijk de stablecoin USDC). Het klinkt makkelijk: rente verdienen op je digitale munten, maar net als veel dingen die gepaard gaan met cryptovaluta heeft het zo zijn risico’s. Je hebt namelijk niet de volledige zekerheid dat je je valuta ook daadwerkelijk terug krijgt nadat je het hebt uitgeleend. Coinbase zegt hierover: "Een manier waarop DeFi-protocollen proberen het risico op verlies te beperken, is door overcollateralisatie te gebruiken. Dat betekent dat ze overtollige activa aanhouden om potentiële verliezen te dekken. Dit is een unieke vorm van beleggen, dus zorgt dat je altijd een weloverwogen beeslissing neemt als je investeert." Coinbase is trouwens niet het eerste bedrijf dat deze manier van potentieel extra geld verdienen op je crypto mogelijk maakt. Er zijn veel plekken waar je rente kunt krijgen. En ja, nu de rente bij de gewone bank op je gewone spaargeld zo extreem laag is, wordt deze rente wel extra aantrekkelijk.