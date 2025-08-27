Baanmechanica van de aarde en de invloed ervan op het klimaat (deel 2)

Een draaiend hemellichaam in een gewichtsloze ruimte kent potentieel meer vrijheidsgraden van beweging dan slechts de omloop om een ander hemellichaam en de rotatie om de eigen as. Deel 2 van ‘Baanmechanica van de aarde’ behandelt de meer complexe cyclische bewegingen van de aarde in relatie tot hun klimaatinvloeden.

Klimaatinvloeden die hoofdzakelijk worden bepaald door de mate en verdeling van de zonne-instraling over de verschillende breedtegraden van onze aarde. Met dit artikel wil ik op een intuïtieve en toegankelijke wijze inzichtelijk maken hoe de baanmechanica van de aarde het klimaat beïnvloedt. Dat wil zeggen zonder gebruik te maken van ontoegankelijke algebra of ingewikkelde geometrische vergelijkingen.

Verschillende of uiteenlopende regionale temperatuursgradiënten

Doordat de aarde geen homogene verdeling van continenten en oceanen over beide halfronden kent, wordt het effect van de zonne-instraling op beide halfronden in relatief opzicht hetzij versterkt hetzij gedempt. Dit leidt tot verschillende of uiteenlopende regionale temperatuursgradiënten bij eenzelfde zonne-instraling. Het noordelijk halfrond met zijn met name rond 65 graden noorderbreedte bijna aaneengesloten landmassa’s warmt hierdoor enerzijds sterker op of koelt hierdoor anderzijds sterker af. Het zuidelijk halfrond met daarentegen meer oceanen warmt hierdoor enerzijds langzamer op of koelt hierdoor anderzijds langzamer af.

Daarnaast is er ook binnen de respectievelijke halfronden sprake van verschillende of uiteenlopende regionale temperatuursgradiënten bij eenzelfde zonne-instraling, zijnde het gevolg van de ongelijke verdeling van continenten en oceanen over de breedte- en lengtegraden.

I. Precessie beïnvloedt de zonne-instraling bovenop de seizoenen

Binnen deel 1 gaf ik aan dat de ‘axiale precessie’ tot gevolg heeft dat op een willekeurige datum en tijdstip de positie van de aarde ieder jaar ongeveer 20 minuten opschuift in zijn omloopbaan om de zon met de wijzers van de klok mee. Dit is het direkte gevolg van het feit dat de ‘axiale precessie’ de aarde qua scheefstaande positie ten opzichte van de zon beïnvloedt.

a. De omloopbaan van de aarde om de zon is niet perfect cirkelvormig

Nu zou je zeggen, dat het niets zou mogen uitmaken waar in de omloopbaan om de zon de aarde zich bevindt, zolang de seizoenen en het kalenderjaar maar synchroon lopen met het ’tropisch jaar’, zoals dit inderdaad het geval is. Deze veronderstelling gaat er echter uitdrukkelijk vanuit dat de omloopbaan van de aarde om de zon perfect cirkelvorming is.

b. Intensiteit zonne-instraling varieert bovenop de seizoenen met de precessiecyclus

De omloopbaan van de aarde om de zon is daarentegen licht ellipsvormig of excentrisch, wat tot gevolg heeft dat er in deze omloopbaan sprake is van zowel een perihelium (meest nabije punt) als een aphelium (meest verre punt) in relatie tot de afstand aarde-zon. Je kunt je voorstellen dat de zonne-instraling over de breedtegraden in het perihelium hierdoor ietsje groter is dan in het aphelium. Het betekent ook dat de seizoenen zich ten opzichte van het perihelium en aphelium verplaatsen.

In de periode dat een zomerzonnewende op een willekeurig halfrond relatief nabij samenvalt met het perihelium is er op dat desbetreffende halfrond sprake van relatief hetere zomers en koudere winters. Op het tegenoverliggende halfrond is er daarentegen dan sprake van relatief koelere zomers en warmere winters. Bij afwezigheid van enige excentriciteit zou de precessiecyclus overigens geen enkele invloed op de intensiteit van de zonne-instraling hebben.

De afbeelding hieronder geeft een extreem voorbeeld weer van een excentrische omloopbaan met hierin het perihelium en aphelium. De baan van de aarde om de zon is overigens veel minder excentrisch.