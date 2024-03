​Amazon laat AI nu de productpagina’s maken voor verkopers

Voor kleine of grote bedrijven?

100.000 verkopers zouden die AI-tools al hebben gebruikt, waardoor Amazon denkt dat het meer kan betekenen met generatieve AI. Wel is het in eerste instantie alleen beschikbaar voor verkopers in de Verenigde Staten. Dat is op zich niet zo gek: AI werkt vaak het beste in het Engels, omdat dat een enorm veelgesproken taal is en AI-bedrijven vaak in de VS gevestigd zijn. Maar het betekent dus wel dat de pagina’s op Amazon in het Nederlands er nog een tijdje vreemd uit blijven zien. Amazon wil met de nieuwe functie vooral de kleinere bedrijven hepen, schrijft het, wat opvallend is: grote bedrijven lijken hier veel meer baat bij te hebben, omdat die vaak een grotere variëteit aan producten hebben en dus meer pagina’s moeten maken. Het is dus wel de vraag wat er gebeurt als juist grote bedrijven het gebruiken: raken die kleinere bedrijven dan niet juist ondergesneeuwd? Het is afwachten hoe bedrijven reageren op het nieuws, maar dat het handig kan zijn en veel tijd kan schelen, dat is zeker.