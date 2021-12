​5 manieren om digitaal kerstkaarten te sturen

Sommige mensen vinden het leuker als je een heel verhaal met de hand op een kaart schrijft en opstuurt, maar het leuke aan online een fysieke kaart laten sturen is dat er vaak veel personaliseermogelijkheden zijn. Je kunt iemands naam erop laten zetten, of een foto van jezelf met een kerstmannenmuts op. Bovendien kun je in één keer een geweldige tekst bedenken en die kopiëren op elke kaart, zonder dat je er zelf lamme handen van krijgt. Het kost wel wat moeite om een kaart te personaliseren en met een geweldige tekst op de proppen te komen, naast dat het ook gewoon geld kost om kaarten te sturen (en tijd om alle adressen op te snorren). Toch heeft het aan de andere kant wel weer iets: zo’n hele lijn vol met kerstkaarten thuis.

2. Ecards sturen via Gocards of Boomerang

Ecards zijn allang niet meer zo populair als ze ooit waren. Hallmark heeft zijn ecards-pagina zelfs volledig gesloten, omdat het liever heeft dat je het bij een fysiek kaartje houdt. Je kunt via verschillende websites nog wel een ecard sturen, maar die zien er vaak wel wat simpel uit. Aan de andere kant is er Boomerang, dat altijd met originele designs en grappige inhakers komt. Ook daar kun je ecards sturen. In tegenstelling tot een fysieke kaart heb je hierbij wel iemands e-mailadres nodig, want dat is waar een ecard zoals vanouds heen hoort te gaan. Al biedt Boomerang ook de keuze om de kaart te delen via social media. Dan deel je hem in het algemeen en dus niet privé.

3. Een video sturen alsof je een kerstelf bent

Het is elk jaar weer een hit: Elfyourself. Misschien hebben we in Nederland wat minder met kerstelfjes, maar deze pagina maakt het moeilijk te weerstaan om jezelf niet een elf te maken en het idiote filmpje met mensen te delen. Het is een app en je kunt hiermee door vijf foto’s te uploaden vijf elfjes met jouw gezicht (of dat van bekenden) laten dansen. Het kost vijf euro om een high res-versie van de video te downloaden, maar gelukkig is het downloaden en delen van de low-res versie gratis en makkelijk te doen via WhatsApp. Het is ontzettend flauw, maar stiekem ook hilarisch.