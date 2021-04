Zweedse DJ Avicii: 'Gone but not forgotten'

Vandaag in 2018 sterft misschien wel een van de allergrootste DJ's aller tijden. De Zweedse DJ, bekend van nummers als "Wake Me Up" en " Levels " overlijdt in Masqat, de hoofdstad van Oman.

Aviici oftewel Tim Bergling

Aviici of zoals hij in het echt heet; Tim Bergling werd geboren op 8 september 1989 in Stockholm. Het pseudoniem Avicii is gebaseerd op Avīci, het laagste niveau in de boeddhistische hel. Eerder bracht hij ook enkele nummers uit onder de namen Tim Berg en Tom Hangs. Hij brak internationaal door met zijn hitsingle "Bromance" en behaalde successen met onder meer "Levels", "Wake Me Up", "Hey Brother", "Waiting for Love", "Addicted to You", "The Nights" en het postuum uitgebrachte "SOS".

2018

Bergling werd op 20 april 2018 dood aangetroffen op het landgoed van een familielid van de sultan in de buurt van Masqat, de hoofdstad van Oman. Op 26 april 2018 bracht zijn familie een open brief uit over de dood van Bergling. De brief impliceerde zelfmoord: "Onze geliefde Tim was een zoeker, een breekbare artistieke ziel die zocht naar antwoorden op existentiële vragen. Een perfectionist die reisde en werkte in een tempo dat leidde tot extreme stress." "Hij kon niet langer verder. Hij wilde rust vinden. Tim was niet gemaakt voor de zakelijke machine waarin hij zich bevond. Hij was een gevoelige jongen, die van zijn fans hield maar de schijnwerpers liever meed."

Op 6 april 2019 werd bekend dat het album dat Bergling vlak voor zijn dood bijna had afgerond, toch uitgebracht zal worden. De songwriters met wie Bergling samenwerkte hebben de nummers afgemaakt. Zijn ouders hebben besloten het album dat op 6 juni 2019 uitkwam Tim te noemen.