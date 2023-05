YouTube video’s ontsnappen aan Google’s opruimwoede

Enkele dagen geleden maakte Google bekend dat het bedrijf eind dit jaar start met het opruimen van oude inactieve accounts. Heb je een Google account waar je al twee jaar niet meer op ingelogd bent, dan kun je over enkele maanden een mail verwachten waarin het opruimen van dat account aangekondigd wordt.

Oude YouTube video’s

In het kielzog van die aankondiging is er wat onrust ontstaan binnen de YouTube community. ‘Wat gaat Google doen met oude YouTube accounts? Zelf heb ik er ook een, uit mijn Mobile Cowboys tijd. Een YouTube account voor video(reviews) die ik tussen 2008 en 2018 maakte en publiceerde. Met dat account doe ik al bijna vijf jaar niets meer, maar de video’s staan er nog en worden heel af en toe nog wel eens bekeken. En zo telt YouTube natuurlijk nog duizenden ‘inactieve’ accounts met een veelvoud aan video’s die nu dus opgeruimd dreigen te worden.

Welnu, Google heeft, na vragen en ‘klachten’ van gebruikers, besloten dat YouTube-accounts en -video’s voorlopig buiten schot blijven. “We do not have plans to delete accounts with YouTube videos at this time”, aldus Google in een update van haar blog over de opruimwoede.