Wordt de energiecrisis het einde voor onnodige straatverlichting?

Europa, en vrijwel de hele wereld, bevinden zich in een energiecrisis. Daarmee vertel ik niets nieuws. De prijzen voor stroom en gas rijzen de pan uit. Sterker nog, zelfs als je alle pannen op elkaar stapelt, komen ze er nog bovenuit. Veel mensen zijn druk bezig met het uitrollen van energiebesparende maatregelen. Zo ook de overheden. Verwarmingen (en airco’s) worden lager (of minder laag) gezet en men is naarstig op zoek naar voordeligere alternatieven.

Een goede bespaartip, die niet op alle Europese landen van toepassing zal zijn, is het eerder of helemaal uitzetten van de straatverlichting. Steeds meer landen komen tot de conclusie dat, zeker de decoratieve verlichting, nogal wat stroom vreet – ook als de ‘lampjes’ inmiddels door LED-modellen vervangen zijn. Maar ook het verlichten van wegen wordt onder de loep genomen. En terecht, als je het mij vraagt.

Straatverlichting: België vs. Duitsland

Wie wel eens door België gereden heeft, weet dat de meeste provinciale en snelwegen daar volop verlicht zijn. Ik zou van de Nederlandse grens bij Stein midden in de nacht zonder problemen – ok, wellicht mét een bekeuring - zonder licht naar Antwerpen kunnen rijden. Ik zou er geen afslag, rijstrook, drempel of ander obstakel door missen. Zo goed werkt die straatverlichting in België.

Hoe anders is dat in Duitsland. Daar vind je buiten de bebouwde kom vrijwel geen enkele lantaarnpaal. Zelfs niet bij (onoverzichtelijke) kruisingen en autobaanknooppunten. Die worden, met name de voorrangskruisingen op Bundesstrassen, bewaakt door flitspalen. Helaas zijn die steeds vaker voorzien van infrarood flitsers, dus die ‘schijnen ook niet meer bij’. In principe is het ’s nachts door Duitsland rijden, over stikdonkere wegen, best goed en veilig te doen.

Maar bij sommige kruisingen, ook als je je aan de geldende maximale snelheid houdt, is het wel extra opletten. En wat ik ronduit slecht vind is dat ook Baustellen (werkzaamheden op snelwegen) in Duitsland zelden verlicht zijn. Het moge duidelijk zijn, Duitsland is wat betreft het verlichten van straten het andere uiterste, maar op dit moment wel spekkoper als het gaat om het vermijden van onnodig stroomverbruik daarvoor.