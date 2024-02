​Wolven in Chernobyl zijn mogelijk resistent geworden voor kanker

Chernobyl's mutant wolves appear to have developed resistance to cancer, study finds | World News | Sky News https://t.co/TdEi9eN1IX

Kernramp Chernobyl

Nadat de reactor van de Chernobyl-kerncentrale ontplofte in 1986 is iedereen uit de omgeving weg, inclusief de inwoners van het naburige plaatsje Pripyat (iets dat pijnlijk rauw wordt opgetekend in de serie Chernobyl). Het wordt nog steeds gezien als een van de gevaarlijkste plekken op de wereld, waar een mensenleven niet veilig is. Echter zou de natuur de natuur niet zijn als die zijn weg wel zou vinden. Er leven planten, bomen en zelfs dieren in het gebied, waaronder een roedel wolven. Ondanks de enorme hoeveelheden straling die er ook ruim 35 jaar later nog rondzingt, overleven ze in de Chernobyl Exclusion Zone.

Bioloog Cara Love (via NPR) heeft onderzoek gedaan naar deze wolven, omdat het natuurlijk een enorm interessante groep is: hoe houden zij stand op zo’n plek? Daarbij werd een fascinerende ontdekking gedaan. Love ging er in 2014 heen om GPS-bandjes bij de wolven om te doen met daaraan een stralingsmeter. Zo kon het team real-time zien waar ze zich bevinden en hoeveel straling ze dan door hun lijf krijgen. Ook werd het bloed bestudeerd om te zien hoe ze op de straling reageren. De wolven krijgen dagelijks meer dan 11,28 millirem te verduren. Dat is zes keer zoveel als we voor mensen ‘veilig’ achten.