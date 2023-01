Wolf onder vuur in Zweden

Blijkbaar vinden de wolven Rusland ook niet meer zo’n jofel ‘thuis’ want ze rukken op in ons deel van het continent. In Nederland wordt al geruime tijd gediscussieerd over de schade die wolven veroorzaken. Ze vallen nogal eens kippen, schapen en zelfs groter vee zoals kalveren en jonge paarden, aan. Voornamelijk om zichzelf en hun kroost te voeren, al worden vaak veel meer dieren vermoord dan voor het versterken van de innerlijke wolf noodzakelijk is. Daarom pleiten sommige (boeren)organisaties ervoor om de wolven ‘gecontroleerd’ te mogen afschieten. Natuurorganisaties zijn daar uiteraard niet blij mee. En dus mag er bij ons voorlopig nog niet op wolven gejaagd worden.

Wolvenjacht in Zweden.

In Zweden is dat een ander verhaal. Dat is land vele malen groter, en dunbevolkter, dan Nederland en telt volgens recente tellingen amper 460 wolven. Toch vinden de Zweden dat het tijd is om de wolvenpopulatie te beteugelen. Daarom mogen jagers de komende weken in totaal 75 Zweedse wolven afschieten, zo meldt The Guardian.

Daarvoor struinen nu zo’n 200 jagers door de besneeuwde bossen en vlaktes van Gävleborg en Dalarna. Zij gaan met honden op zoek naar de holen en andere verblijfplaatsen van de wolven. Volgens de voorzitter van de Zweedse vereniging van jagers is het uitdunnen van de wolvenpopulatie in dat land een absolute noodzaak om te voorkomen dat er geen (persoonlijke) ongelukken gebeuren.

Natuurorganisaties zijn het daar natuurlijk ook in Zweden niet mee eens. Zij stellen bovendien dat de Zweedse wolvenpopulatie relatief klein is. Als voorbeeld noemen ze Italië, waar zo’n 3000 wolven leven.