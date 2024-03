Witte Donderdag, Pasen, Pinksteren: zo zit het met de feestdagen

We hebben komend weekend lekker een dagje langer vrij, omdat het Pasen is. Een welbekende vraag tijdens deze feestdag is natuurlijk: wat gebeurde er eigenlijk met Pasen? Je hoeft niet een hele bijbel door te akkeren om dat te ontdekken: we noemen in dit artikel van alle bijzondere dagen die er nu aankomen wat ze betekenen. Lekker kort.

Ik: Ok, ik heb echt veel gevreten van het weekend en het is bijna Pasen. Ik moet echt even op mijn voeding letten. Ook ik: Heeeeee! Paaseitjes in 24763 smaken, die moet ik natuurlijk allemaal even proeven! *chomp* pic.twitter.com/IYfOz71T68

Dat is al bijna: Witte Donderdag is de donderdag voor Goede Vrijdag. Het is de dag van het Laatste Avondmaal van Jezus. Veel mensen kennen deze dag vooral als de dag van The Passion , want op deze dag wordt dit spektakel uitgezonden, vol BN’ers die op musical-achtige wijze stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Het is trouwens geen Nederlandse uitvinding, The Passion: dat is gestart in Manchester.

Dit is de dag waarop de 40 dagen durende vastentijd van de Katholieken begint. Er zijn van die Aswoensdag tot Pasen 40 vastendagen, exclusief de zondagen. Makkelijker te onthouden is: de woensdag voor carnaval, want dat is wanneer het begint.

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is een populaire dag, want kinderen zijn dan vrij en veel ambtenaren ook. Verder is het niet heel gebruikelijk dat het bedrijfsleven erbij stilstaat, waardoor het voor ouders van de vrije kinderen soms wat geregel is. Goede Vrijdag is altijd de vrijdag voor Pasen en dit is de dag dat Christus aan het kruis ging en stierf.

Stille zaterdag

En toen was het stil, blijkbaar. Stille Zaterdag is vooral bekend als laatste dag van de vastentijd. Waarom het stil is? Omdat de klokken niet luiden tot aan de paaswake.