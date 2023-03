Wellicht ruim 1 miljard mensen minder in 2050 dan verwacht

Het is nog niet zo heel lang geleden dat de aarde haar 8 miljardste bewoner, mens wel te verstaan, mocht verwelkomen. Dat was zo’n 217 jaar na de 1 miljardste mens. Vooral de laatste decennia groeit de wereldbevolking fors. De UN becijferde onlangs dat die groei wel wat gaat stagneren. In 2025 zouden we met z’n 9,7 miljard zijn, om eind van de 21e eeuw dan uit te komen op 10,4 miljard. Uiteraard onder voorbehoud van een wereldwijde oorlog of andere gebeurtenis die tot massale sterfte leidt.

Geen 10,4 maar ‘slechts’ 8,5 miljard mensen

De voorspellingen van de bevolkingsgroei zoals die door de UN berekend zijn, worden nu door andere wetenschappers in twijfel getrokken. Zij, Earth4All, hebben twee scenario’s uitgewerkt waaruit ze concluderen dat de piek van het aantal mensen dat op deze aardbol zal rondlopen verwacht wordt tussen 2040 en 2050. In beide gevallen zou de piek liggen op zo’n 8,5 miljard.

Zowel het zogenoemde ‘Too Little Too Late’ als het ‘Giant Leap’ scenario gaan ervan uit dat het aantal mensen na die piek gestaag zal afnemen. Afhankelijk van het scenario zullen tegen het eind van deze eeuw volgens deze berekeningen tussen de 6 (Giant Leap scenario) en 7 miljard (Too Little Too Late scenario) mensen deze aarde bevolken.

Daling door groeiende welvaart en economie

Moeten we ons dan opmaken voor een pandemie waarbij corona verbleekt? Een kernoorlog? Een apocalyptische natuurramp? Of toch de extreme klimaatverandering? Nee, dat zal volgens de wetenschappers niet de oorzaak zijn voor de relatief razendsnelle daling van het aantal wereldburgers.

De oorzaak moet volgens hen gezocht worden in de economische ontwikkeling die de ontwikkelende landen de komende decennia door gaan maken. Een dergelijke economische vooruitgang – waarbij de welvaart en het welzijn stijgt – heeft gevolgen voor de geboortecijfers.

Waar in veel lage lonen landen, waar mensen vaak van een paar euro per week moeten rondkomen, gekozen wordt om veel ‘nachwuchs’ te produceren die de ouders kunnen verzorgen en mee kunnen werken, is dat in landen waar de levensstandaard (en dus ook de lonen) veel hoger ligt, anders. Daar worden per gezin veel minder kinderen geboren. Een ontwikkeling die, stellen de wetenschappers, nu al zichtbaar is in Afrikaanse en Zuid-Aziatische landen waarde welvaart en economische ontwikkeling in de lift zitten.

Natuurlijk, voorspellingen blijven altijd een kwestie van koffiedik kijken. Het enige dat wij kunnen doen is achteraf, of onderweg, bekijken welke kant het op gaat. Het rapport van Earth4All kun je hier downloaden (pdf).