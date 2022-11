We zijn nu met 8 miljard op deze kleine planeet

Vandaag heeft onze samenleving hier op Aarde een nieuwe grens doorbroken. Althans, dat stond enkele maanden geleden al te lezen in een rapport van de Verenigde Naties. Daarin werd voorspeld dat de wereldbevolking medio november de grens van 8 miljard zou doorbreken. Voor het gemak heeft iedereen dus maar 15 november als de ‘grote dag’ bestempeld. Maar, het zou zomaar kunnen dat de 8-miljardste mens enkele dagen geleden al geboren is, of pas over enkele dagen geboren wordt. Hoe dan ook, ergens in het midden van deze maand zullen we dus met acht miljard mensen deze kleine planeet moeten delen.

Bevolkingsgroei explodeerde na 1950

Uit berekeningen van de UN kon bepaald worden dat er 12.000 jaar geleden de Aarde zo’n vier miljoen mensen telde. Uiteraard zijn dat schattingen. Vervolgens duurde meer dan 11.800 jaar voordat er 1 miljard mensen op deze planeet rondliepen, in 1805. In de 145 jaar daarna groeide de wereldbevolking weliswaar een stuk sneller, naar 2,5 miljard in 1949, maar die groei verbleekt bij de snelheid waarmee de wereldbevolking in de 73 jaar daarna gegroeid is, naar nu dus 8 miljard.

De grens van 3 miljard werd in 1960 overschreden. Vervolgens duurde het een kleine 14 jaar (1974) voordat de 4 miljard gepasseerd werd. De grens van 5 miljard volgde al in 1987 en in het eerste kwartaal van het nieuwe millennium telde de Aarde al 6 miljard inwoners. Begin 2011 mochten we al de 7-miljardste inwoner begroeten en nu, ruim 11 jaar later staat de teller op 8 miljard.