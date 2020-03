Weinig 1 aprilgrappen dit jaar in verband met coronacrisis

Waar veel bedrijven jaarlijks enorm hun best doen op het bedenken van goede 1 aprilgrappen, hoeven we daar dit jaar weinig van te verwachten. Dat is natuurlijk niet gek, want in verband met de uitbraak van het coronavirus hebben veel mensen nu wel iets anders aan hun hoofd.

Google cancelt 1 aprilgrappen

Google staat bekend om de goede 1 aprilgrappen, maar het bedrijf vindt het ongepast om dat dit jaar te doen. Het bedrijf maakte in een blogartikel bekend dat het 800 miljoen dollar vrijmaakt voor de strijd tegen het coronavirus. Naast Google zien we sowieso weinig 'verdachte' aankondigingen van bedrijven. We vermoeden dan ook dat de meeste grapjes on hold zijn gezet. En dat is waarschijnlijk wel verstandig in deze tijd.

Beste 1 aprilgrappen van de laatste jaren

Omdat we op 1 april waarschijnlijk weinig grappen voorbij zien komen, delen we er hier een aantal uit de oude doos.

Croky kondigt aan op de markt te komen met chips die naar pepermunt smaakt