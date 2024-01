We stappen graag en vaak over, maar niet van bank

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud en de overstap reclames voor zorgverzekeringen liggen weer een maand of tien in de ijskast. Nederlanders stappen graag over als dat betekent dat ze iets kunnen verdienen. Een nieuwe zorgverzekering aan het begin van het jaar is maar één voorbeeld. Veel mensen stappen ook regelmatig over naar een nieuwe energieleverancier, vanwege de welkomstkorting of een paar cent lagere stroomprijs. Maar vanwege de kosten overstappen naar een andere bank? Dat doen veel minder mensen. Althans, zo blijkt uit een onderzoek van een online bank.

Overstappen van bank niet populair

Overstappen naar een andere bank was vroeger een heel gedoe. Automatische betalingen en -incassos omzetten, bedrijven aanschrijven, nieuwe betaalchecks bestellen en de kans dat je iets vergat waardoor er betaalproblemen konden ontstaan. Om nog maar te zwijgen van eventuele (persoonlijke) leningen die overgezet moesten worden. Plus, de bank wist op financieel gebied natuurlijk alles van je en als het om ons geld gaat, dan willen we daar toch liever niet jan en alleman deelgenoot van maken.

Enfin, volgens MeBank is meer dan de helft (51%) van alle Nederlanders nog nooit overgestapt naar een andere bank. De voornaamste reden om niet over te stappen is dat bijna zes op de tien klanten zegt dat ze tevreden zijn met hun huidige bank en daarom dus blijft zitten waar men zit.

Als men wel al overweegt om naar een andere bank over te stappen, dan is dat in veel gevallen (31%) omdat men daar meer rente krijgt op spaargeld. Lagere tarieven voor betaalrekeningen en transacties is bij een op de vier overstappers een belangrijk argument.