Wat zijn cashtraps en hoe herken je ze?

In een wereld die steeds meer leeft op cashloos betalen, is er nog steeds wel eens een situatie waarin cash handig is. Maar, je moet oppassen met waar je dat haalt. Even geld uit de muur trekken kan zelfs bij een betrouwbare Geldmaat toch uitmonden in teleurstelling. Dat komt door cashtraps, een soort vangnetten die het geld dat je pint opvangen, terwijl jij met lege handen staat.

Dat iemand anders uit is op je geld, dat is natuurlijk niet heel vreemd, maar dat het daarvoor een systeem gebruikt dat normaliter heel betrouwbaar wordt geacht, maakt het wel wat vervelender. Waar je eerst -en nog steeds- moet opletten op skimmers , moet je nu ook opletten op cashtraps. Dit zijn een soort plastic frontjes die op de cashuitgifte-plek van de geldautomaat worden geplaatst. Vervolgens gaat het geld dat komt daarin, in plaats van dat het door het gat heen naar jou toekomt. Het geld zit alsof het een paperjam is in de printer, vast tussen de uitgiftemond van de geldautomaat en die cashtrap, zonder dat jij het ziet.

De politie waarschuwt voor deze nieuwe vorm van oplichting, zoals het de cashtraps noemt. Het zegt steeds vaker te maken te krijgen met die cashtraps en dat is niet verbazingwekkend: je hoeft er als crimineel maar één keer eentje te maken, die te kopiëren en die bevestig je vervolgens op de ene na de andere pinautomaat. Vooral in Den Haag schijnen er veel van dit soort geldonderscheppers te worden geplaatst, maar het blijft helaas niet beperkt tot die regio.

Geldautomaat

De automaat heeft er bovendien ook last van: er volgt een storing en daardoor denk je helemaal dat het niet goed is gegaan en loop je maar weg. Echter is er dus wel degelijk geld uit het apparaat gekomen, alleen niet goed omdat het vast zit. Natuurlijk moet de crimineel in kwestie wel wat fysiek doen om aan het geld te komen: die moet langs die pinautomaat lopen om het geld eruit te frotten, dat achter die cashtrap is opgestapeld. Dat laatste is wel ‘fijn’, want zo kan de politie de automaat extra in de gaten houden en de dader makkelijker op heterdaad betrappen.

Nu is het natuurlijk de vraag: kun je een cashtrap herkennen? Ze lijken helaas erg op de normale uitgiftemond van de Geldmaat, maar ze zijn wel een heel stuk smaller, waardoor je in eerste instantie niet zo snel ziet wat er gaande is. Bestudeer dus goed hoe de geldautomaat eruitziet en gebruik eventueel een afbeelding van een juist werkende Geldmaat om het verschil te kunnen zien.