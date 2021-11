vidaXL voorziet meer dan 7.500 huishoudens van stroom

Zo'n 50.000 zonnepanelen zijn geïnstalleerd op twee van de distributiecentra van vidaXL in Venlo. Dat is ongeveer een oppervlakte ter grootte van 13 voetbalvelden. De panelen leveren genoeg elektriciteit (ca. 20MW) om meer dan 7.500 huishoudens van stroom te voorzien. De installatie is gerealiseerd door Sunrock en Zonnestroom Nederland.

Samenwerking met de regio

vidaXL streeft naar een duurzame samenwerking met de regio. Een onderdeel daarvan is het leveren van een bijdrage aan de energietransitie door duurzame energie op te wekken voor de omgeving. Aangezien het bedrijf blijft groeien, staat het verminderen van de ecologische voetafdruk hoog op de agenda. Deze bedrijfsstrategie volgt de groene ambities van de gemeente Venlo.

Duurzame toekomst

De distributiecentra van vidaXL in Venlo hebben het BREAAM-certificaat 'zeer goed' ontvangen. BREEAM is een duurzaamheidslabel voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieubelasting. Een hoge score onderstreept het groene imago van het gebouw en draagt bij aan een gezondere en productievere werk- en leefomgeving.

Online retail

vidaXL is een online retailer, en het bedrijf uit Venlo is wereldwijd actief met webshops in 29 landen in Europa, Australië en de Verenigde Staten. Ze bieden een verrassend assortiment aan scherp geprijsde producten in categorieën als huis & tuin, meubels, sportartikelen en nog veel meer.