Vervoersapp Gaiyo gratis parkeerapp met veel extra's

Parkeren met een app is een van die dingen die het leven allemaal wat makkelijker maakt. Geen gedoe met contant geld, niet werkende kaartlezers en andere ongein. De bekendste is ongetwijfeld ParkMobile (Find&Park) maar er zijn genoeg alternatieven. Je kunt er je auto aanmelden en parkeren. Achteraf wordt de exacte parkeertijd afgerekend via een bankrekening die je bij het aanmaken van je account hebt ingevoerd. Makkelijker kan niet en voor het gebruik van de dienst betaal je een kleine fee.



Inmiddels is er ook een gratis aanbieder. Dat is op voorhand een twijfelgeval want ‘gratis’ dat is een moeilijk uit te leggen businessmodel. Toch geeft Gaiyo aan géén transactiekosten te bereken voor parkeeracties én biedt daarnaast ook nog eens gratis een aantal handige aanvullende diensten. Zo kun je er een routeplanning mee maken, krijg je een fileoverzicht, kun je een treinkaartje kopen (met 10% korting) of het boeken van deelvervoer.

Aanvullende mobiliteitsfuncties

Wie als voorbeeld in de binnenstad van Amsterdam moet zijn, maar niet ten minste € 7,50 per uur wil betalen voor het parkeren kan met Gaiyo een reis plannen met een P+R als tussenbestemming. Daarna kun je tevens je vervolgvervoer (OV, deelfiets of deelscooter) regelen via de app. Andere functies zijn ‘location based’ zoeken naar parkeergarages, P+R’s en parkeerzones in je directe omgeving. De app toont alle parkeeropties, mét de bijbehorende tarieven. Zo kun je ook zien waar de blauwe zones zijn en in kaartweergave zien in welke gebieden je gratis parkeert. Onderweg biedt Gaiyo actuele verkeersinformatie, inclusief de eventuele vertragingen die je oploopt naar je volgende bestemming.

Goedkoopste mobiliteits app van Nederland

De app is gratis, je betaalt ook geen transactiekosten voor je parkeeracties en je kunt eveneens gratis kentekens toevoegen in Gaiyo. Handig als je bijv. af en toe gebruik maakt van een deelauto. De actuele parkeerkosten zijn op elk moment te bekijken in de app. Wie vergeetachtig is kan Gaiyo toestemming geven om elk uur een gratis pushbericht te sturen.

Naast partners als NS, RET en Connexxion hebben Greenwheels, Share Now, Amber, Stapp.in en MyWheels zich inmiddels ook aangesloten en zijn daarmee te boeken

Overzicht functionaliteit Gaiyo