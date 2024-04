Verhoogt Basic-Fit abonnementsgelden zonder vooraankondiging?

Verschillende leden van Basic-Fit klagen erover dat de sportschoolketen de periodieke abonnementsgelden verhoogt zonder hen hier voorafgaand van op de hoogte te stellen. Overeenkomstig consumentenrecht gelden er namelijk een drietal voorwaarden rondom de verhoging van abonnementsgelden:

Toen u het abonnement afsloot, stond al in de voorwaarden dat de ondernemer de prijs tussentijds mag verhogen; De verhoging is niet onredelijk; De ondernemer laat u vooraf weten dat de prijs gaat verhogen. Hij moet u op tijd laten weten wat de nieuwe prijs wordt. En per wanneer die geldt.

Als een ondernemer niet aan alle drie deze voorwaarden voldoet, mag hij de prijs niet verhogen. Basic-Fit voldoet volgens mijn bronnen echter lang niet altijd aan de derde voorwaarde rondom de verhoging van abonnementsgelden.

Verschillende van mijn bronnen claimen namelijk dat ze voorafgaand aan abonnementsverhogingen door Basic-Fit hiervan nooit een concrete aankondiging per email hebben ontvangen. Zij moesten hun abonnementsverhogingen daarom bij herhaling achteraf vernemen via de periodieke afschrijvingen van hun bankrekening. Dit leidt tot veel ergernis.

Reactie Basic-Fit

Gevraagd naar een officiële reactie geeft Basic-Fit aan abonnementsverhogingen altijd persoonlijk aan te kondigen en te specificeren via zijn nieuwsbrieven. Basic-Fit lijkt zich daarbij niet bewust te zijn van het feit dat er hier wel degelijk sprake is van een communicatieprobleem.

Mogelijke verklaringen

Mogelijke verklaringen voor de negatieve ervaringen van mijn bronnen betreffen:

Basic-Fit nieuwsbrieven omvatten soms meerdere onderwerpen. Hierdoor is het mogelijk dat eventuele informatie over abonnementsverhogingen ondergesneeuwd raakt en over het hoofd wordt gezien;

afmelding van Basic-Fit nieuwsbrieven over lidmaatschapszaken behoort tot de keuzemogelijkheden en heeft mogelijk tot gevolg dat informatie over abonnementsverhogingen ook niet langer verzonden wordt;

Hoe dan ook, er lijkt op dit gebied sowieso sprake te zijn van een communicatieprobleem tussen Basic-Fit en zijn leden. Een goede oplossing zou zijn om alle abonnementsverhogingen aan te kondigen binnen een exclusief of afgezonderd bericht per email dat iedereen ontvangt, ongeacht zijn of haar nieuwsbrief-instellingen.

Stuur Basic-Fit een email

Met onderstaande voorbeeld email geef jij Basic-Fit duidelijk te verstaan dat aankondigingen van abonnementsverhogingen ook jou regelmatig niet bereiken: Voorbeeld email aan Basic-Fit met als onderwerp: "Aankondigingen van Basic-Fit abonnementsverhogingen bereiken mij vaak ook niet!"

Als je wilt, kun je zelf nog een nadere toelichting toevoegen, voordat je jouw email definitief verstuurt. Deze voorbeeld email is door middel van een C.C. eveneens gericht aan het Consumentenprogramma Radar en aan ondergetekende teneinde de respons te monitoren.

[Fotocredits - bongkarn © Adobe Stock]