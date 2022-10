Vergeet de klok niet, want we mogen weer naar de wintertijd

Komende nacht is het weer zover. De klok mag een uur terug, want de wintertijd gaat weer in. Dat betekent dus een uur langer slapen. Om 03u00 is het weer 02u00. Vergeet dus niet de klokken goed te zetten, voor zover je nog klokken in huis hebt die niet automatisch geüpdatet worden. Zelf doe ik dat overigens altijd al op zaterdagavond. Het is een stuk lekkerder wakker worden wanneer je lichaam denkt dat het al 9 uur is, maar je op de klok naast je bed ziet dat het pas 8 uur is.

Een van de laatste keren?

Voor velen van ons wordt het ‘extra’ uurtje weer wennen. Steeds vaker lees je berichten over mensen die toch wel een of meerdere dagen moeite hebben met het uur tijdsverschil dat door de omschakeling van zomer- naar wintertijd – en in de lente precies andersom – veroorzaakt wordt. Persoonlijk heb ik daar gelukkig geen last van, maar de discussie over het afschaffen van de zomer- of wintertijd houdt de (Europese) gemoederen al enige tijd flink bezig. Met name zo rond eind maart en eind oktober, wanneer de klokken weer verzet moeten worden.

Oproepen om de zomer- en wintertijd in Europa af te schaffen worden intussen steeds talrijker. In veel landen is, zo blijkt uit peilingen, een meerderheid van de bevolking al voor die afschaffing. Tot nu toe heeft dat echter nog niet geleid tot concrete besluiten. Daarbij komt dat de Europese landen maar moeilijk tot overeenstemming kunnen komen. Van de Europese landen die serieus overwegen de zomer- en wintertijd af te schaffen wil een deel dat het hele jaar door de wintertijd gehanteerd wordt. Een ander deel wil liever de zomertijd het hele jaar laten gelden. Dat zou, als elk land zijn eigen besluit neemt, binnen Europa voor nóg meer verwarring zorgen.