Vanavond Rico tegen Badr in GLORY: Collision 2

Ga jij het kijken? Het is een van de meest gestelde vragen na ‘wat doe jij met Kerst?’. Het gaat over het kickboksgevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari. Verhoeven is de grote titelverdediger en Badr hoopt er nu met de winst vandoor te gaan. Drie jaar geleden stonden de twee titanen ook lijnrecht tegenover elkaar in de ring.

Glory's wereldkampioen kickboksen Er zijn meerdere redenen waarom er zo wordt uitgekeken naar het gevecht. Enerzijds vinden veel mensen dat Rico, die Glory wereldkampioen kickboksen (zwaargewicht) is sinds 2013 te weinig mogelijkheden heeft om zijn titel te verdedigen. Anderzijds was het vorige gevecht met een sisser afgelopen omdat Badr Hari een blessure had. Door een trap tegen zijn arm liep hij in de tweede ronde de ring uit met een spierscheuring.

"The fight of the century."



The kickboxing community previews #COLLISION2 pic.twitter.com/LjJi9Mrvb7 — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) December 19, 2019

Op naar poging twee dus, waar beide heren naar uitkijken. Beide balen ervan hoe het vorige keer is gegaan en willen dat er nu één echte winnaar uit de bus komt. Promotor Glory runt het gevecht en meent dat het een strijd is tussen een kampioen met een glansrijke carrière versus een stoere uitdager met ruwe randjes. Vanavond staan de heren rond half 11/11 uur in de ring in het uitverkochte Gelredome in Arnhem, een wedstrijd die live wordt uitgezonden op Veronica.

Staredown Gisteren hebben de mannen alvast hun weegmoment gehad én de staredown, die kort en intens was. Een staredown die eindigde in een knuffel. Onverwacht: de twee hebben elkaar de afgelopen maanden onder andere via social media flink uitgedaagd. Volgens de Amerikaanse leiding van het gevecht een moment dat de geschiedenisboeken ingaat. Of er prijzengeld is en om hoeveel het gaat, dat is vooralsnog onbekend. Badr is naar eigen zeggen vooral uit op eeuwige roem.

One of the biggest fights in the history of kickboxing takes place tomorrow.



Rico Verhoeven vs. Badr Hari 2.



The first fight was a spectacle. Badr's fans rushed the ring before the fight started. pic.twitter.com/R5t8P7Rncp — MMA History Today (@MMAHistoryToday) December 20, 2019

Er wordt niet veel over gesproken, maar Badr maakt een rentree vanavond. Hij lag er negentien maanden uit wegens het gebruik van doping. Iets waar in het kickboksen nooit heel streng op werd gecontroleerd, maar wat onder andere door Verhoeven belangrijk is gemaakt. De heren worden na afloop van het gevecht vanavond dan ook wederom op doping gecontroleerd. Rico vs Badr op televisie De ‘Unfinished Business’-wedstrijd tussen de Best en de Baddest is vanavond tussen rond half 11/11 uur te zien op Veronica, en wordt in nog 120 landen uitgezonden. Het volledige kickboksgala start al om 20:00 uur, dus je kunt van te voren vast warmdraaien met bijvoorbeeld het gevecht tussen Mohammed Jaraya en Massaro Glunder. Veel plezier vanavond!