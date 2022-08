Uber past informatievoorziening voor chauffeurs aan

Uber gaat in de VS de informatievoorziening voor chauffeurs verbeteren. Zo krijgen ze onder andere inzicht in de opbrengsten van een trip en de bestemming, nog voordat ze besluiten of ze de trip accepteren. Daarnaast krijgen de Uber chauffeurs ook informatie over andere ritten in de buurt. Informatie die hen in staat stelt de meest lucratieve of geschikte rit aan te nemen.

Minder annuleringen

Volgens Uber moeten de wijzigingen er ook toe leiden dat chauffeurs minder ritten annuleren, of helemaal niet op komen dagen. Dat komt nu nog regelmatig voor omdat ze pas ná acceptatie erachter komen of een rit al dan niet in hun schema past of (voldoende) geld oplevert.

De informatie over de trip en geschatte opbrengsten wordt samengesteld aan de hand van diverse factoren. Daaronder vallen bijvoorbeeld de basistarieven, geschatte lengte en duur van de trip, de afstand tot het ophaalpunt en prijsstijgingen door drukte, het aantal beschikbare Ubers of de populariteit van een bepaalde bestemming of route. Bij de berekening van de verwachte opbrengst wordt geen rekening gehouden met onverwachte vertragingen door drukte op de weg of wachttijden.