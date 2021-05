Twitterfittie tussen viroloog en viruswappie op billboards

Om het geld dat daarvoor nodig is bij elkaar te rapen startte Klöpping een crowdfundactie. Doel was om binnen 24 uur, zo lang als de crowdfunding zou gaan duren, 2000 euro op te halen. Dat streefbedrag werd uiteindelijk met 23.000 euro overschreden, met als gevolg dat de twitterfittie tussen Engel en van Ranst nu en de komende dagen op zo’n 2000 reclameborden gaat verschijnen. Die hangen onder andere in winkelcentra, bushokjes en op tankstations, maar ook op Schiphol.

Ondergedoken



De Belgische viroloog Marc van Ranst heeft het de afgelopen periode bepaald niet getroffen. Zijn harde opstelling tegenover het virus en de pandemie, met oproepen tot verregaande maatregelen, worden hem niet altijd in dank afgenomen.

Behalve de ‘woede’ van Engel en zijn Viruswaarheid, is hij door de voortvluchtige extreem-rechtse Belgische soldaat Jurgen Conings ook hoogstpersoonlijk tot ‘schietschijf’ uitgeroepen. Inmiddels zijn van Ranst en zijn familie ondergedoken en zijn in het natuurpark de Hoge Kempen al dagenlang door honderden agenten en militairen bezig met een klopjacht op de militair die zich daar verschanst.

Of het altijd even verstandig is een ruzie via Twitter of social media 'uit te vechten', is nog maar de vraag. Ik denk dat in dit geval beide heren er goed aan doen om, zo gauw als die beschikbaar komt voor de Nederlandse taal, de Twitter-feature om een tweet eerst nog even goed te overdenken voordat je hem post, te gaan gebruiken.