TU Delft-team Epoch wint AI-prijs om hulp bij malaria-doorbraak

Het is niet een probleem waar we in het Westen veel mee te maken hebben, maar nog altijd sterven er meer dan 600.000 mensen per jaar aan deze ziekte, terwijl de inschatting is dat 52 procent van de levens gered zou kunnen worden. En dat redden, dat is waar het model van team Epoch zo belangrijk is. Hiermee kun je in een heel vroeg stadium malaria ontdekken.

TU Delft

TU Delft deed mee aan een wedstrijd om een model te ontwikkelen dat artsen gespecialiseerd in malaria helpt. Het team wist 350 teams van universiteiten te verslaan en vooral: met een oplossing te komen die ook echt helpt.

“Ons doel is om met AI maatschappelijke impact te maken. Dit project is daar een perfect voorbeeld van,” aldus Tjark Wesselink, de teammanager van Team Epoch. “Met slechts een telefoon en een microscoop kan deze technologie een enorme bijdrage leveren aan de gezondheidszorg in regio’s waar beperkt middelen beschikbaar zijn.”

AI-wedstrijden

Het is voor team Epoch in ieder geval niet nieuw om te winnen: het doet aan diverse AI-wedstrijden mee en won bijvoorbeeld al een wedstrijd dat draaide om zeewierbossen in beeld te brengen via satellietbeelden. Het idee is dat er uiteindelijk diverse duurzame oplossingen komen, in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Een goed plan, dat het team dus niet alleen de nodige prijzen oplevert, maar de wereld vooral de nodige oplossingen.