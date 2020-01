​Treinreizigers gaan milieuvriendelijk het nieuwe jaar in

Een nieuw jaar, en dus weer een nieuwe kans om aan de slag te gaan met jouw goede voornemens. Lijstjes waar eigenlijk standaard dezelfde dingen opstaan. Meer sporten, gezonder eten en afvallen, minder alcohol drinken en stoppen met roken. Voornemens die vaak ook ergens in januari alweer sneuvelen.

Toch is er dit jaar een nieuwkomer. Een die we hopelijk wel het hele jaar vol gaan houden. 2019 heeft kennelijk onze ogen geopend. Want meer dan de helft van alle Nederlanders heeft aangeven om van plan te zijn het afval van wegwerpplastic te willen gaan verminderen in 2020. 25% van de mensen benoemt dit zelfs expliciet als een goed voornemen. Zo blijkt uit onderzoek van SodaStream. Dat op hun beurt dit goede voornemen wil steunen door vandaag herbruikbare flessen aan te bieden op een van drukste punten in Nederland, Station Rotterdam Centraal.

Drukte op eerste maandag van 2020

Op de eerste maandag van 2020 reizen vele mensen weer door het land voor werk of studie. Daarom kregen ruim 3.000 reizigers op station Rotterdam Centraal vandaag een herbruikbare (bruis)waterfles van SodaStream aangeboden.

Omdat veel treinreizigers onderweg gebruik maken van artikelen van wegwerpplastic, besloot SodaStream hen speciaal op deze dag te helpen om dit jaar nog milieuvriendelijker te starten. Met de uitdeelactie wil het merk tevens bijdragen aan het streven van de Nederlandse Spoorwegen om het drinken van kraanwater te stimuleren en zwerfafval te verminderen. In 2019 werden in dit kader al bijna 200 watertappunten geplaatst waar reizigers hun flesjes gratis kunnen vullen met kraanwater.