Tijd om de orkaanschaal te upgraden?

Als wij het in Nederland hebben over een extreem zware storm, dan houdt onze ‘telling’ op bij windkracht 12, volgens de schaal van Beaufort. Dat is een storm met windsnelheden van minimaal 117 kilometer per uur. Voor een tropische orkaan begint het feest dan pas. Op de Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale praat je bij windkracht 12 over een categorie 1 orkaan. De zwaarste orkanen, met windsnelheden van 252 km/h of meer, categorie 5, komen op dit moment nog zelden voor. Sinds de registratie begon, in 1924, zijn er in totaal 37 van deze extreme tropische orkanen ontstaan.

Een universiteit in Florida wil nu een windtunnel bouwen om de eventuele gevolgen van nog zwaardere orkanen te kunnen ‘testen’. Die wens heeft uiteraard te maken met de toename van extreem weer, door klimaatverandering.

Categorie 6 orkaan?

Met de windtunnel, waarvoor de universiteit bijna dertien miljoen dollar subsidie gekregen heeft, moeten windsnelheden tot 200 mijl per uur – zo’n 320 km/h – opgewekt kunnen worden. Vervolgens kan binnen de testfaciliteit onderzocht worden welke schade deze extreme windsnelheden aan gebouwen en infrastructuur kunnen toebrengen en wat de gevolgen zijn voor de stormvloed.

Die informatie moet vervolgens gebruikt worden om te bepalen of dijken en bouwvoorschriften aangepast moeten worden om de schade en het aantal slachtoffers door toekomstige ‘categorie 6 orkanen’ te beperken.