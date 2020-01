​Telefoon van Amazon-baas Jeff Bezos gehackt door kroonprins Saoedi-Arabië

Amazon-baas en een van de rijkste mensen ter wereld Jeff Bezos zou gehackt zijn door de Saoedi-Arabische kroonprins Mohammed bin Salman. Dat meldt de Britse krant The Guardian.



Whatsapp-bericht



Bezos zou in 2018, vijf maanden voor de moord op journalist Jamal Kashoggi, een whatsapp-bericht hebben ontvangen van de kroonprins himself. In dit bericht zat een video, waar malware in besloten zat. Op deze manier zou de prins en zijn gevolg de telefoon van Bezos hebben geïnfiltreerd.

De twee mannen zouden voorafgaand aan het bewuste berichtje vriendschappelijk contact hebben gehad via Whatsapp. Bronnen vertellen tegen The Guardian dat het bericht met het bestand op 1 mei 2018 verstuurd werd. ‘Grote hoeveelheden data’ konden in een paar uur tijd van Bezos’ telefoon gehaald worden, vertelt een van deze bronnen. Wat dit precies voor data was, is onbekend.

Saoedi-Arabië experts



Volgens Saoedi-Arabië experts zou de verslaggeving van de Washington Post, waar Bezos eigenaar van is, over Saoedi-Arabië de reden zijn voor het hacken. De in oktober 2018 vermoorde journalist Jamal Kashoggi schreef kritische columns in de krant over het land en de kroonprins. Midden-Oosten expert Andrew Miller vertelt tegen The Guardian dat Bin Salman waarschijnlijk hoopte de verslaggeving in de Post te kunnen beïnvloeden als hij gevoelige informatie over Bezos zou bemachtigen. “Het is duidelijk dat de Saoedi’s geen grenzen of limieten kennen als het gaat om het beschermen en opvijzelen van het imago van hun kroonprins”, aldus Miller.

Hoewel Bin Salman betrokkenheid bij de moord op Kashoggi altijd heeft ontkend en er in Saoedi-Arabië inmiddels acht mensen berecht zijn voor de moord, houden veel experts vol dat Bin Salman achter de liquidatie zat. Het nieuws over het hacken van Bezos’ telefoon schijnt nieuw licht op deze theorie.