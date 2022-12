Stropers vangen met e-bikes

Het is al jaren een gevaarlijk kat-en-muis ‘spel’, de jacht op stropers. In Mozambique hebben stropers die op zoek zijn naar antilopen en ander ‘eetbaar’ wild er een nieuwe tegenstander bij: e-bikes. Uhm, ja, je leest het goed, elektrische fietsen. De park-rangers die dagelijks, en met name ’s nachts, op stropers jagen, rijden nu op e-bikes. Die zijn niet alleen erg snel, want opgevoerd, maar ook uiterst stil. En dat is een groot voordeel voor de rangers.

Stille handhaving

Bij het jagen op stropers met jeeps, off-road motoren of andere gemotoriseerde voertuigen die geschikt zijn om door de bush en over het rotsachtige ruwe terrein te rijden, maken immers nogal wat lawaai. Daardoor worden stropers ruim voordat ze in de kraag gegrepen kunnen worden al gewaarschuwd en kunnen ze vaak ontkomen.

Bovendien zorgt het lawaai van de motoren en jeeps ervoor dat de stropers precies weten waar de rangers zich bevinden en zo op plekken jagen die daar ver vandaan liggen. Dat is nu dus verleden tijd. Met hun off-road e-bikes kunnen de rangers letterlijk in alle stilte de stropers besluipen en ze op heterdaad betrappen en oppakken.