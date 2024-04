​Sommige mensen zien de wereld echt in een andere framerate

This framerate hurts my eyes jesus #PokemonScarletViolet #NintendoSwitch pic.twitter.com/yFsp8bDukK

Kijken op een hogere resolutie

Een nieuwe studie die werd gepubliceerd in PLOS ONE toont aan dat sommige mensen onze wereld in een hogere resolutie zien. Het gaat dan om een hogere resolutie, dus je ziet tijdelijk meer beeldjes per seconde, waardoor je eigenlijk dus eerder ziet wat er staat te gebeuren dan iemand die dat niet heeft. Naast gamen zou dat bijvoorbeeld ook in het autoracen of in snelle sporten erg van pas kunnen komen.

De resolutie waarop je iets kijkt wordt uiteraard bepaald door je ogen. Het licht dat in je oog valt wordt omgezet in een elektrisch signaal (dankzij fotoreceptoren). Via de oogzenuw geven die fotoreceptoren dat door aan je brein. Om precies te zijn: de visuele cortex van het brein. De resolutie is afhankelijk van hoe snel en vaak dit proces zich voordoet en dat is dus bij de ene persoon anders dan bij de andere. Het betekent wel iets groots: de een ziet de wereld dus echt een beetje anders dan de ander. De een bekijkt de wereld sneller dan de ander.