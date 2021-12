Reizen in 2022: inclusiever, flexibeler en het onvoorspelbare omarmen

Ons reisgedrag is, sinds de uitbraak van de coronapandemie, nogal veranderd. We moesten continu onze verwachtingen bijstellen. Mogen we nu wel of niet afreizen naar die ene bestemming? Is het toch niet verstandiger om in Nederland te blijven? En wat gebeurt er als het reisadvies ineens verandert? De reiswereld is veranderd en dat ziet Booking.com als geen ander. Het platform houdt niet alleen alle ontwikkelingen scherp in de gaten, maar ziet ook dat er al van alles is veranderd. Wij spraken met CMO van Booking.com, Arjan Dijk over reizen in de nabije toekomst.





Het onvoorspelbare omarmen

Elk jaar doet het platform reisvoorspellingen voor het komende jaar. In 2022 verwacht Booking.com dat we het onvoorspelbare gaan omarmen. We zijn anders gaan reizen omdat het moest, maar kwamen daardoor ook op nieuwe plekken. En ontdekten dat die ontzettend mooi zijn. De coronacrisis heeft ons gedwongen om te kijken naar alternatieven. Arjan vertelt: “Wat het afgelopen jaar ook interessanter is geworden voor een grote groep mensen, zijn workations. Werk en privé lopen nu meer in elkaar over dan ooit. Lekker weggaan, even in een andere omgeving zijn en goede WiFi hebben om tussendoor te kunnen werken. Daarnaast zijn we reizen weer opnieuw gaan waarderen. Iets wat zo vanzelfsprekend was kon ineens niet meer. Daarom verheugen we ons weer als vanouds op alle reizen die we gaan maken. In de huidige digitale tijd is gebleken dat we niet zonder menselijk contact kunnen. Dingen beleven met echte mensen is onbetaalbaar gebleken.”