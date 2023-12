Philips haalt honderden MRI-scanners terug wegens ontploffingsgevaar

Het nieuws dat Philips meer dan 300 MRI-scanners die het bedrijf tussen 2005 en 2014 geleverd heeft nu moet terughalen vanwege mogelijk gevaar voor ontploffing is er een die de gezondheidsdivisie van het bedrijf er eigenlijk niet bij kan hebben. Nog niet zo lang geleden stond Philips Health namelijk al flink onder druk vanwege problemen met apneu-apparaten. Daarvoor zijn in de VS al forse schikkingen getroffen en dat verhaal loopt ook nog. En nu dan dit.

Vloeibaar helium verdampt

Wat blijkt, bij een bepaald type MRI-scanner, de Panorama 1.0T HFO, kan het gebeuren dat de magneet oververhit raakt. Voor de koeling van MRI-magneten wordt gebruik gemaakt van een gesloten koelsysteem dat gevuld is met vloeibaar helium (-269 graden Celcius). Door de oververhitting van de magneet verdampt dat heliumgas. Dat is niks abnormaals. Echter, bij de betreffende MRI-scanner kan het gas zich ophopen, waarbij de druk zo hoog wordt dat de kans op ontploffing bestaat.

Nog geen ongelukken gebeurd



Het goede nieuws is dat er voor zover bekend nog geen incidenten hebben voorgedaan waarbij een ontploffing ontstond. Wel is er een incident bekend waarbij het verdampte heliumgas ontsnapte toen monteurs onderhoud pleegden aan een MRI-scanner van het type dat nu teruggeroepen wordt. Volgens Philips kwam dat echter doordat de betreffende monteurs zich niet aan de handleiding gehouden hadden.

Nu is dat natuurlijk wel vaker een excuus dat fabrikanten gebruiken. Hoe dan ook, de 340 MRI-scanners gaan nu terug naar Philips. Dat wordt een bijzondere onderneming op zich, aangezien een gemiddelde MRI-scanner niet bepaald een lichtgewicht medisch apparaat is. Daarbij moet ik wel zeggen dat een 1.0T – wat staat voor de kracht van de magneet, 1 Tesla – MRI-scanner een stuk handelbaarder is dan bijvoorbeeld een 3 of 5 Tesla scanner die in veel ziekenhuizen staan.

