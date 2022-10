​Online shoppers: de voordelen en nadelen van een digitale pakbon

Lekker online winkelen: de pandemie heeft zelfs de mensen die er het meest moeite mee hadden over de streep getrokken. Al die pakketjes zijn niet allemaal even duurzaam, maar daar heeft de ecommerce-wereld nu een oplossing voor bedacht: de digitale pakbon. Een druppel op een gloeiende plaat, maar een beter milieu begint bij jezelf, toch? Dit zijn de voordelen en de nadelen van zo’n digitale pakbon .

Je pakbon komt nu per mail en dat is op zich erg handig. Zelfs als je een ondernemer bent en een papieren administratie hebt, dan kun je de pakbon zelf printen, maar je moet wel zorgen dat je altijd de mail bewaart. Niet veel mensen weten dat de Belastingdienst niet alleen verlangt dat je de pakbon bewaart, maar ook het mailtje om te kunnen traceren waar en wanneer de pakbon dan vandaan kwam. Dit uiteraard om fraude tegen te gaan. Het zegt wel dat je hard moet werken aan je administratie en je mail extra goed moet beveiligen om te zorgen dat je die mails nooit kwijtraakt.

De meest voor de hand liggende reden om blij te zijn met het verdwijnen van een fysieke pakbon, dat is dat het papier scheelt. Webwinkels draaien dagelijks kilometers aan fysieke pakbonnen uit, die vaak bij aankomst meteen met de doos in de kartonkliko worden gesmeten. Het scheelt enorm veel bomen om dat extra papier niet meer in het pakket te hoeven doen, naast dat het uiteraard ook een handeling scheelt van een picker, die er niet meer aan hoeft te denken een pakbon in de doos te gooien.

Maar ja, het grote nadeel popt dan ook meteen op: het is veel minder comfortabel om iets te retourneren. Vaak verlangen webwinkels van klanten dat ze zelf wel een printer hebben of stiekem op de printer van de baas een retourformulier afdrukken. Gelukkig zijn er bedrijven die een goede online manier hebben om te retourneren, zoals Adidas en Bol.com, waarbij printen niet nodig is omdat je een barcode laat scannen op je smartphone. Echter zijn heel veel webwinkels nog niet zo ver, waardoor je vaak door vele hoepels moet springen om een artikel retour te sturen.

Een pakbon bevat vaak retourneermogelijkheden en omdat dat voor het comfort van klanten vaak een sticker is (het retouretiket), wordt bij sommige webwinkels alles geprint op stickerpapier, dus ook de pakbon. Dat betekent een heleboel plastic, bovenop het papier. Geen pakbon meer, betekent in bijna alle gevallen ook geen retourformulier meer en dat scheelt een heleboel plastic en dus ook uitstoot. Plus: dit soort papier-plastic-hybride formulieren worden vaak verkeerd gescheiden bij het afval en dat is nu niet meer het geval. Er is immers niets om te scheiden.

Voordeel: je hebt altijd de digitale pakbon tot je beschikking

Het lastige aan een los papiertje als pakbon, dat is dat het makkelijker kwijtraakt. Dankzij de digitale pakbon heb je altijd je informatie bij de hand. Je kunt er zelfs op zoeken, als je een beetje een slim mailprogramma gebruikt. Weet je even niet meer of je een bepaald artikel al hebt gekocht, of wil je weten welke maat ook weer perfect bij je was, dan kun je snel de pakbon opsnorren in je mail.

Nadeel: je checkt niet meer goed of je alles wel hebt ontvangen

Veel mensen gebruiken een pakbon ook echt om te controleren of alle bestelde artikelen wel in de doos zitten. Door een digitale pakbon te gebruiken, moeten klanten hiervoor een extra handeling doen. Je moet even je telefoon erbij pakken wanneer je een pakketje hebt ontvangen. Niet iedereen zal dat doen, waardoor je er misschien pas erg laat achterkomt dat je een bepaald artikel mist.